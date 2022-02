'The Crown', 'A Rainha': filmes e séries sobre Elizabeth, que completa 70 anos de reinado

No próximo domingo, dia 6 de fevereiro, será comemorado o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II no trono da coroa britânica – ou seja, seu reinado completará 70 anos.

A família real sempre foi um terreno fértil para o cinema e televisão, com histórias desde a época de Henrique VII sendo retratadas, passando por vários regentes até chegar na mais longeva a ocupar o trono.

Para marcar esta data, o Estadão preparou uma lista com os melhores filmes e séries sobre a Rainha Elizabeth II e tudo que envolve seu reinado. Confira:

O Discurso do Rei

Para começar, um filme onde Elizabeth não é a protagonista, mas sim seu pai, George VI, em O Discurso do Rei. Estrelado por Colin Firth e Helena Bonham Carter, a história conta como Príncipe Albert, que deve ascender ao trono como Rei George VI, sofre com um sério problema de fala, a gagueira. Sabendo que o país precisa que seu marido seja capaz de se comunicar perfeitamente, Elizabeth (a Rainha mãe) contrata Lionel Logue, um ator australiano e fonoaudiólogo, para ajudar o Príncipe a superar a gagueira. Uma extraordinária amizade desenvolve-se entre os dois homens, e Logue usa meios não convencionais para ensinar o monarca a falar com segurança.

O filme está disponível na HBO Max.

Spencer

Com roteiro de Steven Knight, Spencer narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento da princesa Diana (Kristen Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles há muito esfriou. E embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen's Sandringham, a casa de campo da Família Real. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes.

O filme está em exibição nos cinemas.

A Rainha

Após a morte da princesa Diana em um acidente de carro, a rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro Tony Blair se esforçam para chegar a um acordo sobre como a família real deve responder publicamente à tragédia. em meio a tudo está a necessidade da família de privacidade e a demanda pública por um externo show de luto. O filme conta com atuações de Helen Mirren e Michael Sheen.

O filme está disponível no Amazon Prime Video.

Elizabeth aos 90

Elizabeth aos 90: A Family Tribute é um documentário de televisão de 2016 feito para comemorar o 90º aniversário da Rainha Elizabeth II. Foi produzido pela BBC e dirigido por John Bridcut, e narrado por Charles, Príncipe de Gales.

O documentário está disponível no Youtube.

Elizabeth & Philip: Amor Real

Kirsty Young oferece uma visão única da vida juntos da rainha e do príncipe Philip ao comemorarem seu septuagésimo aniversário de casamento em 2017. Desde o casamento de conto de fadas em 1947, o casal desfrutou do casamento real mais longo da história britânica. Eles experimentaram momentos de orgulho e sobreviveram a desafios, muitas vezes jogados em público, mas mantiveram seu caso de amor e a nação forte por toda parte.

O documentário está disponível no Globoplay.

O Reinado Da Rainha Elizabeth

Viaje para o reinado de seis décadas de uma das mulheres mais influentes do mundo. Acompanhe a vida notável da rainha Elizabeth II, desde sua juventude - quando poucos esperavam que ela usaria a coroa - até a impressionante abdicação de seu tio Edward VIII e a subsequente coroação de seu pai como rei George VI. Testemunhe suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, sua própria ascensão repentina ao trono e seu reinado agitado de mais de 60 anos.

O documentário está disponível no Globoplay.

The Royal House of Windsor

Dividido em seis capítulos, a série documental começa em 1917, quando o rei George V troca o sobrenome de Saxe-Coburgo-Gota para Windsor, e se alonga por boa parte do século XX, até os conflitos da Rainha Elizabeth II com seu filho, o príncipe Charles.

A série documental está disponível na Netflix.

The Crown

Encerrando a lista, a série dramática conta a trajetória da rainha Elizabeth, do seu casamento, em 1947, aos dias de hoje. Cada temporada consiste em cerca de uma década de sua vida. Nos duas primeiras temporadas, a atriz Claire Foy interpretou a monarca. Nas terceira e quarta, a rainha é vivida por Olivia Colman. Com a quinta temporada chegando, a atriz Imelda Staunton assume o papel.

A série está disponível na Netflix.