'The Batman' tem novo trailer divulgado; assista

A Warner Bros. divulgou mais um trailer inédito do filme The Batman nesta semana. Entre muitas cenas de ação, destaca-se o primeiro contato entre Bruce Wayne (Robert Pattinson) e a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), além de citações ao vilão Charada.

Com direção de Matt Reeves, o longa ainda traz nomes como Peter Saarsgaard, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano e Jeffrey Wright no elenco.

The Batman estreia em 3 de março deste ano no Brasil. Clique aqui para conferir os outros principais lançamentos do cinema em 2022.

Assista ao trailer abaixo: