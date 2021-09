Terror e filmes brasileiros vêm fortes no cinema

É uma semana para quem gosta de levar sustos no cinema, com as estreias de A Chorona, do guatemalteco Jayro Bustamante, e A Casa Sombria, estrelado por Rebecca Hall.

Também há um bom espaço para o cinema brasileiro, com o lançamento de O Silêncio da Chuva, adaptação do romance de Luiz Alfredo Garcia-Roza dirigida por Daniel Filho e com Lázaro Ramos no papel do delegado Espinosa, Dora e Gabriel, de Ugo Giorgetti, e Garota da Moto, de Luis Pinheiro, todos abordando a violência de formas diferentes.

Outro destaque é o drama No Ritmo do Coração, de Siân Heder, sobre uma adolescente que tem seus próprios sonhos, mas precisa ser a intérprete de seus pais, que são surdos. O filme levou quatro prêmios no último Sundance Festival.

O streaming traz produções baseadas em histórias reais, como Levo Você Comigo, com um romance entre dois homens, e A 200 Metros, sobre um homem separado da família por um muro entre Israel e Cisjordânia.

ESTREIAS

A Chorona

Dir. Jayro Bustamante. A lenda da mulher que chora pelos filhos que, no desespero, afogou é misturada com o massacre de indígenas na Guatemala neste longa que concorreu ao Globo de Ouro de filme em língua estrangeira.

A Casa Sombria

Dir. David Bruckner. Viúva, Beth (Rebecca Hall) vive sozinha em uma casa construída pelo marido à beira do lago. Beth começa a ter visões e, ao vasculhar os objetos dele, acaba descobrindo um mistério.

No Ritmo do Coração

Dir. Siân Heder. A adolescente Ruby (Emilia Jones) é a única que ouve em sua família, servindo de intérprete. Ela fica dividida entre ajudá-los a salvar seu negócio e buscar seu sonho de fazer música. Vencedor do Grande Prêmio do Júri e dos troféus de direção, de elenco e de público no Sundance Festival.

A Dona do Barato

Dir. Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert é uma tradutora que trabalha para a polícia e acaba se tornando traficante de drogas.

A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado

Dir. Noel Cleary. Nesta animação, a abelhinha Maya e seu melhor amigo, Will, são recrutados para uma missão secreta: cuidar de uma semente sagrada.

O Sentido da Vida

Dir. Miguel Gonçalves Mendes. Misto de documentário e ficção sobre Miguel, que descobre uma doença possivelmente fatal e parte para uma viagem pelos cinco continentes, em busca do sentido da vida.

O Silêncio da Chuva

Dir. Daniel Filho. Adaptação da obra de Luiz Alfredo Garcia-Roza com Lázaro Ramos no papel do delegado Espinosa e Thalita Carauta como a investigadora Daia. Os dois tentam solucionar a morte do executivo Ricardo (Guilherme Fontes).

Dora e Gabriel

Dir. Ugo Giorgetti. Um imigrante libanês (Ary França) é sequestrado, assim como uma testemunha do crime, Dora (Natalia Gonsales). Os dois ocupam o espaço minúsculo do porta-malas de um carro. Lançamento nos cinemas simultâneo com as plataformas iTunes, Google Play, YouTube Filmes, Now, Vivo Play e Looke.

Garota da Moto

Dir. Luis Pinheiro. Joana (Maria Casadevall), uma jovem que trabalha como motogirl para sustentar o filho, descobre sem querer um esquema de escravidão de mulheres, colocando sua vida e a de todos que a cercam em risco.

Dir. Andrés Wood. Na década de 1970, três nacionalistas que formam um triângulo amoroso lutam para derrubar o presidente Salvador Allende e acabam cometendo um crime que os separa. Décadas depois, um deles é preso, ainda motivado pela causa, e ameaça a vida dos outros dois.

Cinema e Política

Aproveitando a estreia de Aranha, o Petra Belas Artes exibe uma série de filmes que têm a política como tema, do argentino A História Oficial, de Luis Puenzo, a Z e Desaparecido: Um Grande Mistério, de Costa-Gavras.

Betty Faria – 80 Anos

O Centro Cultural Banco do Brasil comemora os 80 anos da atriz com uma mostra de 15 longas-metragens, incluindo A Estrela Sobe (1974), de Bruno Barreto, em 35 mm.

STREAMING

My Little Pony: Nova Geração

Dir. Robert Cullen e José L. Ucha, com codireção de Mark Fattibene. A Pônei Terrestre Sunny (Vanessa Hudgens, na versão original) tenta resgatar o encantamento e a unidade de seu mundo, em que as espécies foram separadas entre pôneis terrestres, unicórnios e pégasos. Na Netflix.

Levo Você Comigo

Dir. Heidi Ewing. Neste filme inspirado em uma história real, que ganhou dois prêmios em Sundance, o aspirante a chef Iván (Armando Espitia) cede às pressões da sociedade e deixa no México sua alma gêmea, o professor Gerardo (Christian Vazquez), para tentar chegar aos Estados Unidos. Para aluguel e compra no Apple TV (iTunes), Google Play e Microsoft Films &TV (Xbox) e para aluguel no Looke, NOW, SKY e Vivo Play.

David Lynch: Um Gênio Surrealista

O cineasta de obras únicas pode ser visto em 13 curtas-metragens produzidos entre 1966 e 2004. Na MUBI.

Nossas Crianças

Dir. Dag Johan Haugerud. Filha de um membro do Partido Trabalhista, uma adolescente espanca seu colega de classe, filho de um político de extrema direita, causando sua morte. Ela afirma ter sido um acidente, mas ninguém acredita. Exibido na Jornada dos Autores em Veneza. Na Supo Mungam Plus.

O Último Prosecco

Dir. Antonio Padovan. O diretor fez sua estreia nesta comédia de 2017 sobre um inspetor que investiga uma série de assassinatos e o suicídio de um conde. No Belas Artes à La Carte.

Helena Ignez

A plataforma homenageia a atriz e diretora com a exibição de O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, e Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha, dirigido por ela e Ícaro C. Martins. No Sesc Digital.

Visões Originais sobre a América Latina para Ampliar a Sua

O serviço estreia três longas sobre a região: Soy Cuba, O Mamute Siberiano, de Vicente Ferraz, O Último Comandante, de Vicente Ferraz e Isabel Martínez, e A Outra História do Mundo, de Guillermo Casanova. Na Reserva Imovision.

A 200 Metros

Dir. Ameen Nayfeh. Inspirado em sua própria história, o diretor fala de Mustafa (Ali Suliman), que mora a 200 metros de sua família devido ao muro dividindo Cisjordânia e Israel. Ao receber a notícia de que o filho está no hospital, tenta atravessar a fronteira, sem sucesso, o que o obriga a enfrentar uma jornada de 200 quilômetros. Para compra e aluguel na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes/Apple Tv, Google Play e YouTube Filmes.

Birds of Paradise

Dir. Sarah Adina Smith. Duas alunas de uma academia de balé competem para ingressar na companhia da Ópera Nacional de Paris. No Amazon Prime Video.