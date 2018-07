Tênis usado em 'De Volta para o Futuro Parte II' é leiloado por R$ 358 mil

LOS ANGELES - Um tênis para o pé esquerdo utilizado pelo ator Michael J. Fox no filme De Volta para o Futuro Parte II (1989) foi leiloado no último domingo no site eBay pelo valor de US$ 92,1 mil (cerca de R$ 360 mil), informou, na segunda-feira, 2, o site The Hollywood Reporter.

Este tênis modelo Nike Mag, criada pela Nike para o filme, estava em estado muito precário, mas mesmo assim foi alvo de 220 propostas no eBay.

Na segunda parte da saga, Marty McFly (Michael J. Fox) conseguia se transportar para o futuro, onde os tênis Nike Mag tinha um dispositivo automático para se ajustar aos pés sem ter de amarrar os cadarços.

Em 2011 e 2016, a Nike lançou séries limitadas do Nike Mag, que eram réplicas dos tênis projetados para o filme, com o objetivo de somar fundos para a Fundação Michael J. Fox, que tem como fim arrecadar dinheiro para a pesquisa do Parkinson.

Lançados entre 1985 e 1990, os três filmes da saga De Volta para o Futuro, que tiveram como protagonistas com Fox e Christopher Lloyd, arrecadaram US$ 957,6 milhões em todo o mundo, segundo dados do site especializado Box Office Mojo.