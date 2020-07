'Tenet', de Christopher Nolan, tem estreia marcada no Brasil

Após adiamentos por conta da pandemia, o aguardado filme Tenet, dirigido por Christopher Nolan (A Origem), finalmente teve a estreia no Brasil confirmada. O filme chega às telonas em 10 de setembro, tendo John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh no elenco.

Na ficção científica, o protagonista, interpretado por Washington, luta pela sobrevivência da humanidade armado com apenas uma palavra: Tenet. Ele viaja pelo submundo da espionagem internacional em uma missão que se desdobra em algo além do tempo.

O longa-metragem custou US$ 205 milhões de dólares, o maior orçamento com o qual Nolan já trabalhou. A produção também marca o oitavo trabalho do diretor com a participação de Caine.

Confira o trailer de 'Tenet'

A Warner Bros. já havia adiado a estreia internacional de Tenet duas vezes, de 17 a 31 de julho e depois a 12 de agosto.