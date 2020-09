'Tenet' arrecada US$ 20 milhões nos cinemas da América do Norte

Em um momento em que os cinemas lutam para voltar à normalidade durante a pandemia da covid-19, o lançamento do primeiro blockbuster de Hollywood em seis meses, Tenet, de Christopher Nolan, arrecadou US$ 20,2 milhões em cinco dias na América do Norte.

Para um filme visto como um provável sucesso de bilheteria, os números seriam preocupantes para a Warner Bros. Pictures, sua distribuidora, não fosse a atual situação incomum pela qual a indústria cinematográfica atravessa devido à pandemia.

Com um orçamento de produção de US$ 200 milhões, a estreia do filme representou uma grande aposta para o estúdio.

"Em nível nacional, Tenet estreou no extremo inferior das expectativas: US$ 20 milhões até segunda-feira", anunciou neste domingo, 6, a empresa especializada Exhibitor Relations.

O lançamento, porém, acontece em plena pandemia, com muitas salas ainda fechadas ou funcionando com capacidade reduzida.

A indústria americana esperava aproveitar o fim de semana prolongado, devido ao feriado do Dia do Trabalho.

"Literalmente, não há contexto com o qual comparar os resultados da estreia de um filme durante uma pandemia com qualquer outra circunstância", disse a Warner Bros. em comunicado.

Tenet, um filme com uma trama que mistura espionagem e ficção científica, estreou na quarta-feira, 2, com a esperança de atrair o público ao cinema após meses de confinamento.

A obra teve resultados melhores no exterior, onde os cinemas voltaram a abrir há mais tempo, informou o Hollywood Reporter, arrecadando cerca de US$ 150 milhões no mundo. Ainda segundo a publicação, só na China o filme arrecadou US$ 30 milhões - e ficou em segundo lugar, atrás do épico chinês de guerra The Eight Hundred. Imaginava-se que Tenet fosse conseguir ainda mais, mas mesmo assim esta é a maior estreia de Christopher Nolan em território chinês.

A Warner acredita que Tenet terá uma vida mais longa dos cinemas do que teria em condições normais. A maioria dos analistas concorda, dizendo que o filme pode chegar a uma arrecadação internacional de US$ 500 milhões. Se este não for o caso, aponta o Hollywood Reporter, o filme vai ter prejuízo.

No elenco de Tenet estão John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia e Michael Caine.

Em contraponto, a Disney optou por lançar o filme Mulan diretamente nas plataformas digitais nos Estados Unidos. Porém, ele estreia em cinemas na China no dia 11 e arrecadou US$ 5,9 milhões em outros países asiáticos - foi uma estreia forte, destaca o Hollywood Reporter, em Cingapura e Tailânia, por exemplo.