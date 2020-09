'Tenet' alcança US$ 200 milhões em todo o mundo, apesar da baixa bilheteria nos EUA

O filme Tenet de Christopher Nolan ultrapassou a marca de 200 milhões de dólares globalmente, mesmo com os cinemas dos EUA lutando para atrair público durante a pandemia.

O thriller de ficção científica gerou 6,7 milhões de dólares em seu segundo fim de semana de lançamento, representando uma queda de 29% em relação ao fim de semana de estreia.

Na semana passada, a Warner Bros., o estúdio por trás de Tenet, anunciou uma estreia de 20 milhões de dólares. Mas uma análise mais detalhada desses números revela que eles foram fortemente distorcidos para incluir exibições de pré-estreia nos dias da semana e o feriado prolongado. Na realidade, Tenet faturou apenas cerca de 9 milhões de dólares entre sexta e domingo.

Aproximadamente 65-75% dos cinemas nos EUA foram reabertos, mas mercados importantes como Nova York, Los Angeles e San Francisco permanecem fechados. Os cinemas que retomaram as atividades o fizeram com capacidade reduzida, limitando automaticamente a venda de ingressos.

Entre os novos lançamentos, a comédia romântica da Sony The Broken Hearts Gallery arrecadou 1,125 milhão de dólares em 2.204 telas no fim de semana. Dado o ambiente desafiador, o estúdio considerou esse número “fantástico”. A Sony adquiriu o filme por 8 milhões de dólares, então ele não precisa exatamente atingir níveis de blockbuster para ter lucro.

The Broken Hearts Gallery fica atrás de The New Mutants da Disney e Unhinged do Solstice Studio nas bilheterias nacionais.

The New Mutants, uma aventura de super-heróis mal avaliada, ainda não encontrou o seu lugar nos cinemas e gerou 2,1 milhões de dólares no fim de semana. The New Mutants também está avançando no exterior, onde arrecadou 3,8 milhões em 36 mercados estrangeiros. Depois de três finais de semana na tela grande, o filme arrecadou 15,3 milhões de dólares nos EUA e 29 milhões de dólares no mundo todo.

Unhinged, um thriller de terror estrelado por Russell Crowe, se manteve estável em seu quinto fim de semana, arrecadando 1,5 milhão de dólares no período de três dias. Isso impulsiona as vendas de ingressos domésticos para 13,8 milhões de dólares.