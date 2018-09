'Temos medo de ficar sozinhos', diz Ricardo Darín ao apresentar novo filme

SAN SEBASTIÁN - Ricardo Darín volta a San Sebastián para a estreia, ao lado da atriz argentina Mercedes Morán, do filme El Amor Menos Pensado, de Juan Vera, que abre a 66.ª edição do festival.

O filme, uma comédia dramática, é uma reflexão sobre a relação de um casal depois de alguns anos de convivência, explicou Darín em entrevista à EFE.

"Todos temos medo de ficar sozinhos", afirmou o ator, que é casado e tem "poucos" pontos em comum com seu personagem.

Darín e Morán são Marcos e Ana, um casal que, depois da partida do filho, entra numa profunda crise existencial. Embora se amem, o "ninho vazio" abre entre eles uma atmosfera em que "não se pode mentir", assinala o ator. "O conflito deste filme tem a ver com eles se atreverem a se fazer as perguntas que surgem a partir de um jogo oculto, mascarado." E eles decidem se separar.

Morán considera que "todos os casais que compartilham uma quantidade de anos juntos são interpelados por essas perguntas - se o que há é amor, amizade, companherismo. O longa incentiva a escuta, a se fazer essas perguntas, a tomar decisões e a não dramatizar a separação".

"Isso porque não se vive a separação como uma derrota, mas como uma mudança", acrescenta o ator argentino.

"Este não é um exercício de sincericídio", completa Morán. "Mas de honestidade, ainda que não queiram saber de tudo."

El Amor Menos Pensado é um filme diferente, dizem os dois, já desde o roteiro. Eles disseram que o que os atraiu foi o nível dos diálogos e porque, como a vida, ele tem "suas pausas, seus tempos, suas intenções e respeita o impacto do que um diz ao outro até que isso seja assimilado".

"Aparentemente, as histórias de amor não são para as pessoas da nossa idade", comentou Morán. E Darín brincou assegurando que o diretor tirou da versão final algumas "cenas de sexo selvagem" porque ficaram muito impressionados. "Não esperavam", disse o ator com um sorriso, deixando no ar se falava a verdade.