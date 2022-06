Taylor Swift e Jennifer Lopez estão na programação do Festival de Cinema de Tribeca

Um documentário sobre Jennifer Lopez, uma reunião do filme Fogo contra Fogo, e um debate com a artista líder nas paradas musicais Taylor Swift estão entre os destaques do Festival de Cinema de Tribeca, que começa em Nova York na quarta-feira.

Lopez é esperada para a exibição de Halftime, um filme sobre a carreira da atriz e cantora e que abre o evento anual, que faz 20 anos de idade.

Mais adiante na programação, o co-fundador do festival Robert De Niro vai se reunir com Al Pacino, com quem co-estrelou o filme Fogo contra Fogo, e com o diretor Michael Mann, para celebrar o legado do drama criminal na história do cinema.

"Foi um filme no qual trabalhei muito. Michael Mann é um diretor muito específico. Ele quer coisas feitas de uma certa maneira, e do jeito correto, então é isso que faz o filme ser especial", disse De Niro à Reuters. "Estou feliz em compartilhar isso com o público do festival, e de conseguir reunir alguns de nós."

A cantora e compositora Taylor Swift, o lendário tenista John McEnroe e o ativista de direitos civis reverendo Al Sharpton também estarão em eventos do Tribeca Talks debatendo seus próprios filmes.