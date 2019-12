Taylor Swift divulga clipe para música natalina inédita

A cantora norte-americana Taylor Swift deu um presente de Natal adiantado para os seus fãs nesta sexta-feira, 6. Ela divulgou em sua conta oficial no Youtube o clipe da inédita Christmas Tree Farm, canção feita especialmente pensando nas festas de final de ano.

LEIA TAMBÉM > Disputa com Taylor Swift rende ameaças de morte para executivo

No vídeo, Taylor compartilha com os fãs momentos íntimos seus e de sua família, de quando ela ainda era pequena. As filmagens tem como cenário a Pine Ridge Farm, em Wyomissing, Pensilvânia. A propriedade - uma fazenda voltada para o cultivo de árvores de natal (fato que dá nome ao novo single) -, foi onde a estrela passou boa parte de sua infância.

Alguns momentos especiais, como o dia em que ela ganhou seu primeiro violão, podem ser vistos no clipe. Vale lembrar que este não é o primeiro projeto natalino de Taylor. Em 2007, ela lançou o Taylor Swift Holiday Collection EP, em que mistura canções inéditas com algumas regravações de músicas natalinas feitas pelo cantor George Michael.

Em sua conta oficial no Instagram, a cantora confirmou aos fãs que a letra da música é bem mais autobiográfica do que parece ser. "Eu realmente cresci em uma fazenda de árvores de Natal. Em uma casa de gengibre, no fundo de uma deliciosa floresta de guloseimas. Onde, curiosamente, essa música é o nosso hino nacional”. Veja o post logo abaixo.

Taylor Swift vem ao Brasil para uma grande performance pela primeira vez no ano que vem, após uma passagem rápida e reservada para alguns convidados em 2012. São Paulo é, até o momento, a única cidade da América do Sul que tem shows marcados da cantora e irá receber a turnê do premiado Lover, álbum lançado em agosto deste ano, que ganhou um total de sete prêmios no American Music Awards (AMA) 2019.

A marca fez a estrela bater o recorde do Rei do Pop Michael Jackson, que recebeu ao todo 24 estatuetas do AMA. Ela agora tem 29. Taylor tem shows marcados para os dias 18 e 19 de julho, no Allianz Park . Os ingressos para o segundo dia ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial da Tickets for Fun. Clientes do C6 Bank têm condições especiais de pagamento.

Veja o vídeo de Christmas Tree Farm logo abaixo: