'Tartarugas Ninja': Uma história de quase 40 anos de sucesso na TV e no cinema

Calum Marsh, The New York Times

Há um ótimo episódio de Os Simpsons em que Roger Myers Jr., um produtor de desenhos animados que dirige o programa de sucesso Itchy & Scratchy, tenta introduzir um novo personagem na série para renovar a audiência em declínio. Poochie, o cachorro que usa óculos escuros e carrega uma prancha de surfe que o estúdio cria, é “um cachorro com atitude”, explica um dos executivos da rede que está promovendo a ideia. “Ele é ousado, ele está na sua cara. Você já ouviu a expressão ‘vamos nos ocupar’? Bem, este é um cachorro ocupado. De forma consistente e completa.”

Leia Também 50° Festival de Gramado volta a ser presencial

Poochie é uma paródia de muitos animais de desenho animado diferentes que têm uma “atitude” amigável para determinados grupos, do ouriço Sonic ao Tigre Tony. Mas talvez os principais exemplos do arquétipo sejam as Tartarugas Ninja - répteis antropomórficos com superpoderes que vivem nos esgotos sob a cidade de Nova York, onde praticam artes marciais, comem pizza e soltam bordões da moda dos anos 1980 como “ousado” e “cowabunga.”

Originalmente criadas em 1983 pelos artistas de quadrinhos Kevin Eastman e Peter Laird, as Tartarugas Ninja foram imaginadas como uma espécie de paródia pós-moderna e semi-irônica dos quadrinhos de super-heróis populares da época, particularmente o Demolidor e o X-Men da Marvel. Com seu jeito punk, cheio de gírias e comportamento descontraído, elas eram a personificação de uma certa atitude descolada da Geração X que atingiu o auge com a chegada dos anos 1990: sarcásticas e espertas, trazendo elementos de tendências predominantes como a cultura do surfe e do hip-hop.

As Tartarugas Ninja pareciam extremamente do momento, capturando o zeitgeist de uma maneira que parecia irresistível para as crianças. O que é notável é que o momento ainda não chegou ao fim. Desde a sua criação, a franquia se reinventou repetidamente com novas iterações: recursos de ação ao vivo, desenhos para depois da escola, videogames, graphic novels. Agora está de volta à Netflix com um novo longa-metragem de animação, O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme. O rejuvenescimento contínuo de uma franquia que poderia facilmente se tornar apenas uma relíquia da cultura pop levanta uma questão importante.

Como as Tartarugas Ninja permaneceram populares por tanto tempo?

Quando eu era criança no início dos anos 1990, meu bem mais valioso era o brinquedo atirador de pizza das Tartarugas Ninja, um caminhão com bateria do tamanho de uma bola de futebol que fazia um barulho inacreditável e emitia um leve cheiro de borracha queimada, e cuja “ação motorizada de atirar” eu usei principalmente para aterrorizar minha aflita irmãzinha.

O atirador de pizza era a joia da coroa de uma extensa coleção de produtos relacionados às Tartarugas Ninja que enchiam meu quarto suburbano, que incluíam não apenas bonecos e acessórios, mas também livros para colorir, fantasias, lancheiras e PEZ dispensers. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha lençóis das Tartarugas Ninja; quando completei 6 anos, fiz uma festa de aniversário com o tema das Tartarugas Ninja. Eu era, em suma, obcecado pelas Tartarugas Ninja.

Eu não era o único. A partir do momento em que a história em quadrinhos original das Tartarugas Ninja de Eastman e Laird foi adaptada para uma série animada de mesmo nome em 1987, os quatro heróis reptilianos superpoderosos e brincalhões em seu centro - Raphael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, em homenagem a artistas renascentistas com um humor típico da franquia - tornaram-se verdadeiros ídolos de matinê, superestrelas de desenhos animados adoradas por crianças em toda a América do Norte e para além dela.

Como G.I. Joe e Transformers que vieram antes, Tartarugas Ninja foi criado principalmente para promover os vários brinquedos de ligação produzidos pela Playmates, uma empresa que também fazia bonecos de ação baseados em Jornada nas Estrelas. Mesmo por esses padrões, os produtos das Tartarugas Ninja foram um enorme sucesso: nos primeiros quatro anos do que veio a ser chamado de Turtlemania, mais de US $ 1 bilhão de brinquedos das Tartarugas Ninja foram vendidos em todo o mundo, tornando-os a terceira franquia de brinquedos mais vendida de todos os tempos.

O sucesso continuou nos anos 1990: A série animada Tartarugas Ninja, na qual os personagens treinavam com seu sensei, um rato chamado Splinter, enquanto lutavam contra seu inimigo, o malvado Shredder, durou 10 temporadas. Uma trilogia de filmes live-action destinados a um público um pouco mais velho - As Tartarugas Ninja (1990), As Tartarugas Ninja II - O Segredo do Ooze (1991) e As Tartarugas Ninja III (1993) - surpreendeu nas bilheterias, ganhando quase US$ 350 milhões e quebrando recordes para produções independentes. Um dos primeiros videogames das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, no Super Nintendo, se tornou um best-seller e foi classificado como um dos melhores jogos de sua geração.

A versatilidade das Tartarugas Ninja em uma variedade de propriedades de mídia ajudou a ampliar sua popularidade. Outras adaptações - incluindo vários esforços para reformular ou reiniciar completamente a franquia - mantiveram as Tartarugas frescas durante os anos 2000, embora com graus variados de eficácia. Uma série animada de 2003 na Fox e uma série animada digitalmente em 2012 na Nickelodeon tiveram várias temporadas e seus próprios fãs entusiasmados. Um filme de animação de 2007, chamado simplesmente de TMNT, e dois blockbusters de grande orçamento coproduzidos por Michael Bay, Tartarugas Ninja (2014) e As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), encontraram algum sucesso comercial, mas foram mal recebidos pelos críticos e fãs de longa data da franquia.

Não há dúvida de que essas iterações mais recentes das Tartarugas Ninja - incluindo a última para a televisão, o reboot animado O Despertar das Tartarugas Ninja (2018), que reformulou elementos da premissa básica e implementou alguns novos desenhos bastante drásticos de personagens - apresentou espectadores mais jovens à franquia, muitos dos quais, sem dúvida, procuraram novos produtos das Tartarugas Ninja.

Mas um fator essencial na popularidade contínua das Tartarugas Ninja são aqueles fãs que adoravam as Tartarugas Ninja quando crianças - crianças dos anos 1980 e 1990 que nunca as superaram. Sua nostalgia alimentou efetivamente a relevância contínua de uma franquia que poderia ter se tornado uma obsolescência excêntrica, outro He-Man ou Garbage Pail Kids.

Conheço um cara de 40 e poucos anos que recentemente tatuou uma Tartaruga Ninja gigante no antebraço direito. Conheço um treinador de CrossFit com seus 30 e poucos anos que nomeia seus treinos usando as Tartarugas Ninja e os vilões Sewers, Shredder, Bebop e Rocksteady. Um novo videogame, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, é construído do zero como uma réplica fiel dos jogos das Tartarugas Ninja do início dos anos 1990. E o novo filme da Netflix, embora certamente bobo, é surpreendentemente sombrio e violento para um filme destinado nominalmente a crianças - até que você perceba que talvez não seja voltado para crianças.

Quando criança, achei o estilo aparentemente adulto de ação e humor em Tartarugas Ninja essencial para seu apelo. Era um desenho animado para a família, é claro, mas havia algo sobre a atitude - descolada, desafiadora, um pouco subversiva - que fazia as crianças se sentirem como se estivessem explorando algo mais ambicioso do que os outros desenhos da TV na época. Eu acho que é essa sensação de frescor, o que as Tartarugas Ninja chamariam de ousado, que manteve tantos fãs ligados. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES