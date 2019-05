Sylvester Stallone será homenageado no Festival de Cannes 2019

Sylvester Stallone participará do Festival de Cannes para apresentar imagens exclusivas de Rambo V, um novo filme sobre as aventuras do veterano da Guerra do Vietnã, durante uma sessão especial em sua homenagem.

O ator de Hollywood, acostumado com papéis de personagens musculosos, postou há um ano uma foto em que ele aparecia ajoelhado anunciando o projeto.

Muito popular, Stallone já foi várias vezes a La Croisette, particularmente em 2014 para apresentar Os Mercenários 3, com Arnold Schwarzenegger, Harrisson Ford e Antonio Banderas. Na ocasião, os astros deram um show ao desfilar em veículos blindados.

"Syl" será homenageado em sessão especial no Palácio dos Festivais, no dia 24 de maio, na qual apresentará imagens do Rambo V. Após uma montagem que mostra toda sua carreira profissional, uma versão restaurada do primeiro Rambo, de Ted Kotcheff (1982), será exibida.

Na primeira parte da série, Stallone interpreta um veterano da Guerra do Vietnã que se rebela contra a agressividade de alguns policiais em uma pequena cidade no estado de Washington. Então, nos outros três filmes, ele realiza várias missões na Ásia.

Rambo V: Last Blood será lançado nos cinemas no outono de 2019. O roteiro foi escrito por Matthew Cirulnik e o próprio Stallone, que voltará a interpretar o personagem musculoso.