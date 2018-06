Sylvester Stallone é investigado por agressão sexual

Promotores americanos iniciaram uma investigação para determinar se o ator Sylvester Stallone pode ser acusado por um ataque sexual revelado no ano passado, informou nesta quarta-feira, 13, um porta-voz do gabinete do procurador do Distrito de Los Angeles.

"Hoje foi apresentado um caso pelo Departamento de Polícia de Santa Monica envolvendo Sylvester Stallone", disse à AFP Greg Risling, porta-voz do gabinete.

"Isto está com o nosso grupo especial para crimes sexuais."

O caso envolve uma mulher que denunciou o ator, de 71 anos, em novembro passado, por um ataque que teria ocorrido em 1990.

O porta-voz não deu detalhes sobre o suposto ataque ou se a prescrição de dez anos adotada na Califórnia se aplica ao caso.

O advogado do ator, Martin Singer, admitiu em dezembro passado que Stallone manteve uma relação com a denunciante quando gravava um filme em Israel, em 1987, mas "negou categoricamente" qualquer agressão.

A investigação contra Stallone é mais um capítulo da onda de escândalos de abuso sexual em Hollywood deflagrada com as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein.

As revelações dos crimes de agressão e assédio sexual de Weinstein, acusado por uma centena de mulheres, gerou uma consciência global sobre a violência com o movimento #MeToo e levou à queda de vários homens poderosos, como o chef Mario Batali, o ator Kevin Spacey e o produtor Brett Ratner.