Suposta vítima de Kevin Spacey filmou agressão

O homem que acusou o ator Kevin Spacey de agressão sexual em uma localidade turística perto de Boston em 2016 filmou parte do ocorrido. O ator americano, de 59 anos, estrela da série House of Cards e ganhador de dois Oscar, será acusado formalmente no tribunal da ilha de Nantucket em 7 de janeiro por “agressão sexual com lesões a uma pessoa com mais de 14 anos”. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a até cinco anos de prisão.

William Little, que tinha 18 anos em julho de 2016, contou à polícia que enviou mensagens pelo Snapchat, entre elas um vídeo, a sua namorada quando estava no bar-restaurante Club Car. de Nantucket, com o ator, segundo a denúncia.

Little era funcionário no Club Car e, naquela noite, ficou no restaurante após seu expediente para ver Kevin Spacey, de quem era fã. Após se apresentar ao ator e afirmar ter 23 anos começou a beber com ele.

De acordo com o texto, Spacey convidou o jovem a ir a sua casa com outros amigos. Little recusou o convite, suspeitando que o ator estava tentando seduzi-lo, mas ficou no bar porque “queria uma foto com Spacey, algo para o Instagram”.

O ator então começou a molestar sexualmente o jovem, colocando sua mão por cima da calça dele, segundo o texto.

Little tentou afastar Spacey, ao mesmo tempo em que trocava mensagens com sua namorada sobre a agressão. Como ela não estava acreditando nele, ele enviou um vídeo do ator colocando a mão em sua calça.

O jovem então deixou o bar, seguindo o conselho de uma mulher que viu que “ele estava aflito”. Ele voltou ao trabalho no dia seguinte e informou ao dono do bar sobre o incidente, disseram os documentos do tribunal. A mulher aparentemente não pode ser encontrada pela polícia,por não fazer parte das testemunhas mencionadas na denúncia.

Ao voltar para a casa de sua avó, onde estava morando naquele verão, o jovem relatou os fatos a sua irmã e, no dia seguinte, à sua mãe, a jornalista Heather Unruh, a primeira pessoa a falar publicamente desta agressão, em novembro de 2017.

A advogada de Spacey não respondeu ao pedido de declarações feito pela AFP.

A acusação de Nantucket é a única que chegou a denúncia, mas há outras investigações em andamento contra Kevin Spacey em Los Angeles e Londres, onde ele dirigiu o teatro Old Vic durante 11 anos.

O ator não aparece em público desde as primeiras acusações contra ele, em outubro de 2017, no início do movimento #MeToo. Ele foi afastado da última temporada da série House of Cards e do último filme de Ridley Scott, Todo o Dinheiro do Mundo, no qual foi substituído por Christopher Plummer.

Na segunda-feira, Spacey postou na internet um vídeo ambíguo em que parece responder a acusações de abuso sexual no personagem de Frank Underwood, o político que interpretava em House of Cards. / AFP