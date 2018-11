Super-heróis das telas prestam homenagens a Stan Lee

O criador de super-heróis da Marvel Stan Lee, que morreu na segunda-feira, 12, recebeu uma despedida estelar de Hollywood, onde foi homenageado por criações como Homem-Aranha, Pantera Negra e Hulk, que transformaram as carreiras de atores e diretores.

A seguir, algumas das reações publicadas em redes sociais ou por meio de comunicados.

“Devo tudo a você”, disse o ator Robert Downey Jr., intérprete do Homem de Ferro.

“Ninguém teve mais impacto na minha carreira e em tudo que fazemos na Marvel Studios do que Stan Lee. Stan deixa um legado extraordinário que viverá mais do que todos nós”, disse Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

“Que droga... descanse em paz, Stan. Obrigado por tudo”, disse o ator Ryan Reynolds, da franquia “Deadpool”.

“Durante décadas ele proporcionou aventura, fuga, consolo, confiança, inspiração, força, amizade e alegria a jovens e velhos. Ele transpirava amor e gentileza e deixará uma marca inesquecível em muitas, muitas, muitas vidas. Excelsior!!”, disse o ator Chris Evans, de “Capitão América”.

“Tenho orgulho de ter sido uma parte pequena de seu legado e... de ter ajudado a dar vida a um de seus personagens”, disse o ator Hugh Jackman, que viveu Wolverine nas telas.

“Obrigado por tornar minha infância, adolescência e vida adulta tão divertidas, especialmente durante os momentos mais difíceis”, disse o cantor Josh Groban.

“Obrigado, Stan Lee, por fazer as pessoas que se sentem diferentes perceberem que são especiais”, disse o ator Seth Rogen.

“Descanse em paz, sr. Lee. Obrigada por tudo”, disse a atriz Nicole Maines, de “Supergirl”.

“Stan Lee foi tão extraordinário quanto os personagens que criou. Um super-herói por si mesmo para os fãs da Marvel de todo o mundo, Stan tinha o poder de inspirar, entreter e de conectar. A escala de sua imaginação só era superada pelo tamanho de seu coração”, disse Bob Iger, presidente e diretor-executivo da The Walt Disney Company.

“Original e genial são duas palavras usadas demais no mundo de hoje, mas Stan era ambos. Acrescente irreprimível e insubstituível e começará a descrever o homem. Todos nós perdemos um verdadeiro super-herói”, disse Tim Rothman, presidente da Sony Pictures.

“O legado de Stan Lee, por meio de sua genialidade criativa e de seus universos de personagens, continuará a alcançar o mundo de verdadeiros fiéis durante gerações. Nossos pensamentos e orações estão com a sua família e com os fãs, não apenas de seu trabalho, mas dele, como um amigo que fez do mundo um lugar melhor”, disse Shane Duffy, executivo-chefe da POW! Entertainment de Stan Lee.