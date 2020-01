Sundance 2020: Conheça os filmes em competição

PARK CITY, UTAH - A 36.ª edição do Festival de Cinema de Sundance começa nesta quinta-feira, 23, com a missão de incluir em seu programa o maior número possível de vozes diversas em suas mostras, inclusive na agenda de competições.

Dos 118 filmes selecionados de 27 países para o evento deste ano, 44% são dirigidos por mulheres, 34% são de minorias étnicas e 15% são de pessoas identificadas como LGBTQ.

Conhecido por ser o festival de cinema independente mais importante do mundo, Sundance também é a primeira grande vitrine do ano para filmes em busca de distribuidores, não só nos Estados Unidos, mas também internacionais.

Conheça abaixo os filmes que fazem parte das quatro principais mostras competitivas do Festival de Sundance em 2020. As sinopses são inspiradas naquelas fornecidas pelo festival.

U.S. DRAMATIC COMPETITION (ficção americana)

Todos os filmes são americanos e têm sua estreia mundial em Sundance.

The 40-Year-Old Version

Diretor e roteirista: Radha Blank.

Uma dramaturga sem sorte de Nova York decide reinventar-se e atacar sua voz artística se tornando uma rapper aos 40 anos. Com: Radha Blank, Peter Kim, Oswin Benjamin, Reed Birney, Imani Lewis, T.J. Atoms.

BLAST BEAT

Diretor: Esteban Arango

Depois que sua família emigra da Colômbia em 1999, um metaleiro prodígio em ciência e seu irmão mais novo tentam se adaptar à vida nos EUA. Com: Moises Arias, Mateo Arias, Daniel Dae Kim, Kali Uchis, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama.

Charm City Kings

Diretor: Angel Manuel Soto

O protagonista quer se juntar ao The Midnight Clique, a gangue de motoqueiros de Baltimore que domina as ruas da cidade no verão. Quando o líder, Blax, toma o adolescente para si, Mouse se encontra dividido entre a vida certinha e a vida na estrada, recheada de dinheiro fácil e violência. Com Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Teyonah Parris, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis.

Dinner in America

Diretor e roteirista: Adam Rehmeier

Um punk rocker e uma jovem obcecada pela banda dele partem em uma jornada épica pelos subúrbios do Meio-oeste americano. Com: Kyle Gallner, Emily Skeggs, Pat Healy, Griffin Gluck, Lea Thompson, Mary Lynn Rajskub.

The Evening Hour

Diretor: Braden King

Cole Freeman mantém um equilíbrio complicado na sua cidade Apalache, mantendo tradições e vendendo analgésicos para viciados. Mas a chegada de velhos atrapalha os seus planos e mexe com sua própria identidade.Com: Philip Ettinger, Stacy Martin, Cosmo Jarvis, Michael Trotter, Kerry Bishé, Lili Taylor.

Farewell Amor

Diretora e roteirista: Ekwa Msangi

Reunidos após uma separação de 17 anos, Walter, um imigrante angolano, e sua mulher e filha se encontram nos EUA. Estranhos um para o outro, eles descobrem um amor em comum pela dança que pode ajudar a superar a distância. Com: Ntare Guma Mbaho Mwine, Zainab Jah, Jayme Lawson, Joie Lee, Marcus Scribner, Nana Mensah.

Minari

Diretor: Lee Isaac Chung

David, um garoto coreano-americano de 7 anos, tem sua vida virada de cabeça para baixo quando seu pai decide se mudar para o Arkansas e começar uma fazenda na metade dos anos 1980. Com: Steven Yeun, Han Yeri, Youn Yuh Jung, Will Patton, Alan Kim, Noel Kate Cho.

Miss Juneteenth

Diretor e roteirista: Channing Godfrey Peoples

Turquoise, uma ex-miss adolescente e agora mãe solteira, prepara sua filha adolescente e rebelde para o concurso MIss Juneteenth, na esperança de que a filha não cometa os mesmos erros. Com: Nicole Beharie, Kendrick Sampson, Alexis Chikaeze, Lori Hayes, Marcus Maudlin.

Never Rarely Sometimes Always

Diretora e roteirista: Eliza Hittman

Um retrato íntimo de duas garotas adolescentes na Pennsylvania rural, em busca de alívio em Nova York.

Com: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten.

Nine Days

Diretor e roteirista: Edson Oda

Numa casa distante da realidade que conhecemos, um homem recluso entrevista possíveis candidatos para o privilégio que ele teve um dia: nascer. Com: Winston Duke, Zazie Beetz, Benedict Wong, Bill Skarsgård, Tony Hale, David Rysdahl.

Palm Springs

Diretor: Max Barbakow

Quando Nyles e Sarah se encontram em um casamento em Palm Springs, as coisas se complicam na manhã seguinte quando eles descobrem que não pode escapar do local, de si mesmos e um do outro.Com: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Peter Gallagher

Save Yourselves!

Diretores e roteiristas: Alex Huston Fischer, Eleanor Wilson

Um jovem casal do Brooklyn viaja para se desconectar dos seus telefones e se reconectarem entre em si. Desligados das notícias, eles perdem as notícias de que o planeta está sob ataque. Com: Sunita Mani, John Reynolds, Ben Sinclair, Johanna Day, John Early, Gary Richardson.

Shirley

Diretora: Josephine Decker

Um jovem casal se muda para a casa da famosa autora Shirley Jackson e de seu marido, na esperança de começar uma nova vida, mas descobrem que se tornaram a inspiração de um drama psicológico para o próximo romance de Shirley. Com: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman.

Sylvie’s Love

Diretor e roteirista: Eugene Ashe

Anos depois que seu amor de verão termina, um produtor de TV e uma cantora talentosa se reencontram, e precisam decidir o que importa mais: a carreira ou o amor. Com: Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Eva Longoria, Aja Naomi King, Wendi Mclendon-Covey, Jemima Kirke.

Wander Darkly

Diretora e roteirista: Tara Miele

Os pais de primeira viagem Adrienne e Matteo são forçados a encarar um trauma no seu relacionamento problemático. Eles precisam revisitar as memórias do passados e descobrir novas verdades sobre seu futuro incerto. Com: Sienna Miller, Diego Luna, Beth Grant, Aimee Carrero, Tory Kittles, Vanessa Bayer.

Zola

Diretora: Janicza Bravo

Duas garotas constroem laços pelas redes sociais e uma viagem de Detroit para a Flórida se transforma num fim de semana infernal. Com: Taylour Paige, Riley Keough, Nicholas Braun, Colman Domingo.

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION (documentários americanos)

A Thousand Cuts (EUA, Filipinas)

Diretora: Ramona S. Diaz

Em nenhum lugar do mundo a erosão da democracia, abastecida de desinformação via redes sociais, é mais evidente do que no regime autoritário de Rodrigo Duterte nas Filipinas. A jornalista Maria Ressa se coloca no caminho para defender a democracia, e a si mesma.

Be Water (EUA, Reino Unido)

Diretor: Bao Nguyen

Em 1971, depois de ser rejeitado por Hollywood, Bruce Lee retornou para Hong Kong para fazer quatro filmes icônicos. Esse retrato explora questões de identidade e representação com o uso de imagens raras de arquivo, entrevistas e escritos do próprio Bruce.

Bloody Nose, Empty Pockets

Diretores: Bill Ross, Turner Ross

Nas sombras das ruas iluminadas de Las Vegas, esta é a última chance de um amado bar underground conhecido como Roaring 20s. Um documentário de pessoas reais enfrentando um futuro incerto, a América no fim de 2016.

Boys State

Diretores: Jesse Moss, Amanda McBaine

Numa experiência fora do comum, mil garotos de 17 anos do Texas se juntam para construir um governo representativo do zero.

Code for Bias (EUA, Reino Unido, China)

Diretora e produtora: Shalini Kantayya

Explorando a descoberta do pesquisador do MIT Joy Buolamwini de que o reconhecimento facial não identifica rostos de pele escura, a documentarista conta a história da campanha da primeira legislação americana contra vieses em algoritimos.

The Cost of Silence

Diretor: Mark Manning

Uma fonte de dentro da indústria expõe as consequências de um vazamento de óleo da Deepwater Horizon e revela corrupção sistêmica entre governo e indústria para silenciar as vítimas de um crescente desastre de saúde pública.

Crip Camp

Diretores: Nicole Newnham

Na estrada para Woodstock no início dos anos 1970, uma revolução acontece num acampamento de verão para adolescentes com deficiência, transformando suas vidas.

Dick Johnson Is Dead

Diretora: Kirsten Johnson

Com um retrato inventivo, uma cinegrafista procura uma maneira de manter seu pai de 86 anos vivo para sempre. Com a mágica do cinema e do humor cáustico, ela celebra os últimos anos do Dr. Dick Johnson.

Feels Good Man

Diretor: Arthur Jones

Quando o personagem dos quadrinhos indie Pepe the Frog se torna um símbolo de ódio, seu criador, o arista Matt Furie, luta para trazer Pepe de volta das trevas e navega a divisão cultural americana.

The Fight

Diretores: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres

Na ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis), uma equipe de advogados luta contra os ataques históricos de Trump às liberdades civis.

Mucho Mucho Amor

Diretores: Cristina Costantini, Kareem Tabsch

Uma vez um dos mais famosos astrólogos do mundo, Walter Mercado procura fazer ressurgir um legado esquecido.

Spaceship Earth

Diretor: Matt Wolf

Em 1991, um grupo de visionários da contracultura construíram uma réplica enorme do ecossistema da Terra chamado Biosphere 2. Quando oito membros passam a viver ali, eles se deparam com calamidades ecológicas e acusações de manipulação.

Time

Diretor: Garrett Bradley

Fox Rich, uma matriarca poderosa e abolicionista moderna, luta para manter sua família unida enquanto busca a libertação de seu marido aprisionado. Uma história de amor íntima e não convencional, filmada ao longo de duas décadas.

Us Kids

Diretora: Kim A. Snyder

Determinados a transformar a tragédia em ação, os adolescentes sobreviventes de Parkland, Flórida, catalizam um movimento jovem poderoso e sem precedentes que se espalha pelo país, conforme uma geração de jovens aposta na democracia.

Welcome to Chechnya

Diretor: David France

Um trabalho investigativo busca um grupo de ativistas se arriscando para confrontar um pogrom anti-LGBTQ que se espalha na Rússia.

Whirlybird

Diretor: Matt Yoka

Um jovem casal revoluciona a cobertura de notícias quentes na Los Angeles dos anos 1980 e 1990 à bordo de um helicóptero. O filme apresenta um relato pungente de uma família em LA numa cidade em chamas.

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION (ficção internacional)

Doze filmes de cineastas em ascensão no cenário internacional.

Charter (Suécia)

Diretora e roteirista: Amanda Kernell

Depois de um divórcio complicado, Alice não vê seus filhos há dois meses enquanto aguarda um julgamento de custódia. Quando seu filho liga para ela no meio da noite, ela resolve agir, sequestra as crianças e tenta fugir para as Ilhas Canárias. Com: Ane Dahl Torp, Troy Lundkvist, Tintin Poggats Sarri, Sverrir Gudnasson, Eva Melander, Siv Erixon.

Cuties (França)

Diretora e roteirista: Maïmouna Doucouré

Uma garota de 11 anos se junta a um grupo de dança chamado Cuties. Fascinada, ela aprende a dançar para tentar escapar da sua família disfuncional.Com: Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam Hamma, Maïmouna Gueye.

Exil (Alemanha, Bélgica, Kosovo)

Diretor e roteirista: Visar Morina

Um engenheiro químico discriminado e sofrendo bullying no trabalho se descobre em uma crise de identidade. Com: Mišel Matičević, Sandra Hüller.

High Tide (Argentina)

Diretora e roteirista: Verónica Chen

Laura passa uns dias na sua casa de praia para supervisionar a construção de uma churrasqueira. Uma tarde, ela seduz o mestre de obras, que desaparece. Nos dias seguintes, os pedreiros passam a tentar invadir sua casa, até que ela se enfurece.

Com: Gloria Carrá, Jorge Sesán, Cristian Salguero, Mariana Chaud, Camila Fabbri, Héctor Bordoni.

Jumbo (França, Luxemburgo, Bélgica)

Diretora e roteirista: Zoé Wittock

Jeanne, uma jovem mulher tímida, trabalha num parque de diversões. Fascinada pelos carrosséis, ela ainda vive com a mãe. Até que ela encontra Jumbo, a nova atração do parque. Com: Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Sam Louwyck.

Luxor (Egito, Reino Unido)

Diretora e roteirista: Zeina Durra

Quando a britânica Hana retorna para Luxor, uma cidade calma nas margens do Nilo, ela se encontra com Sultan, um talentoso arqueologista e ex-amante. Entre as escolhas do passado e a incerteza do presente, ela luta para se reconciliar com suas escolhas. Com: Andrea Riseborough, Karim Saleh, Michael Landes, Sherine Reda, Salima Ikram, Shahira Fahmy.

Possessor (Canadá, Reino Unido)

Vos é um agente corporativo que usa tecnologia de implantes no cérebro para habitar o corpo de outras pessoas, fazendo elas cometerem assassinatos pelo bem da sua empresa. Quando algo dá errado no seu trabalho diário, ela se encontra presa em um homem cuja identidade ameaça a sua própria. Com: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Rossif Sutherland, Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh.

Sin Señas Particulares (México, Espanha)

Diretora: Fernanda Valadez

Magdalena entra numa jornada para encontrar seu filho, desaparecido no caminho para a fronteira americana no México. Sua odisseia a faz encontrar Miguel, um homem recemente deportado dos EUA, e eles viajam juntos em busca dos seus familiares. Com: Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, Laura Elena Ibarra, Xicoténcatl Ulloa.

Summer White (Blanco de Verano) (México)

Diretor: Rodrigo Ruiz Patterson

Rodrigo é um adolescente solitário, um rei no mundo privado que divide com a mãe. As coisas mudam quando ela convida seu namorado para morar com eles. Rodrigo deve então decidir se luta por seu trono e acaba com a felicidade da pessoa que mais ama no mundo. Com: Adrián Rossi, Sophie Alexander-Katz, Fabián Corres. World Premiere

Surge (Reino Unido)

Diretor: Aneil Karia

Um homem embarca numa jornada de auto libertação por Londres, e depois de roubar um banco ele descobre uma versão mais selvagem de si mesmo, para experienciar enfim o que é estar vivo. Com: Ben Whishaw, Ellie Haddington, Ian Gelder, Jasmine Jobson.

This Is Not A Burial, It's A Resurrection (Lesoto, África do Sul, Itália)

Diretor e roteirista: Lemohang Jeremiah Mosese

Quando seu vilarejo é ameaçado por um reassentamento forçado, uma viúva de 80 anos encontra uma nova força para viver e reacende o espírito de resiliência da sua comunidade. Com: Mary Twala Mhlongo, Jerry Mofokeng Wa Makheta, Makhoala Ndebele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima.

Yalda, a Night for Forgiveness (Irã, França, Alemanha, Suíça)

Diretor e roteirista: Massoud Bakhshi

Maryam mata acidentalmente seu marido, Nasser, e é condenada à morte. A única pessoa que pode salvá-la é Mona, filha de Nasser. Tudo que ela tem que fazer é aparecer num programa de TV e perdoar Maryam. Mas o perdão é uma conquista complicada. Com: Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi, Fereshteh Sadr Orafaee, Forough Ghajebeglou, Fereshteh Hosseini.

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION (documentário internacional)

Em 2019, o festejado documentário Honeyland estreou nesta mostra.

Acasa, My Home (Romênia, Alemanha, Finlândia)

Diretor: Radu Ciorniciuc

Na região selvagem do delta de Bucareste, nova crianças e seus pais viveram em perfeita harmonia com a natureza por 20 anos, até que eles são forçados a se adaptar à vida na cidade grande.

The Earth Is Blue as an Orange (Ucrânia, Lituânia)

Diretora: Iryna Tsilyk

Para lidar com o trauma diário de viver numa zona de guerra, Anna e seus filhos fazem um filme juntos sobre sua vida cercada de elementos surreais.

Epicentro (Áustria, França, EUA)

Diretor e roteirista: Hubert Sauper

Cuba é uma conhecida cápsula do tempo. O local onde o Novo Mundo foi descoberto se transformou tanto numa visão romântica quanto num aviso. Com as convulsões globais da cultura e do mercado, outras partes do mundo podem passar a encarar um tipo de existência similar.

Influence (África do Sul, Canadá)

Diretores e roteiristas: Diana Neille, Richard Poplak

O filme traça os recentes avanços na comunicação agressiva ao investigar o crescimento e a queda de uma das empresas mais conhecidas do mundo em relações públicas e gerenciamento de imagem: a multinacional britânica Bell Pottinger.

Into the Deep (Dinamarca)

Diretora: Emma Sullivan

Em 2016, uma jovem diretora australiana começa a documentar a vida do inventor Peter Madsen. Um ano depois, Madsen assassina brutalmente uma mulher em seu submarino feito em casa. Uma revelação sem precedentes de um assassino.

The Mole Agent (Chile)

Diretora e roteirista: Maite Alberdi

Quando uma família passa a se preocupar com a saúde de sua mãe num asilo, um investigador particular contrata um homem de 83 anos para se infiltrar na casa de repouso.

Once Upon A Time in Venezuela (Venezuela, Reino Unido, Brasil, Áustria)

Diretora: Anabel Rodríguez Ríos

O vilarejo venezuelano de Congo Mirador já foi próspero, vívido com pescadores e poetas. Agora, sofre um processo de precarização, uma reflexão profética da Venezuela em si.

The Painter and the Thief (Noruega)

Diretor: Benjamin Ree

Uma artista fica amigo de um viciado em drogas e ladrão que roubou suas pinturas. Ela se torna sua aliada mais próxima quando ele sofre um acidente e precisa de assistência, mesmo sem encontrar suas pinturas. Mas o jogo vira em algum momento.

The Reason I Jump (Reino Unido)

Diretor: Jerry Rothwell

Inspirado no livro de Naoki Higashida, esse filme imersivo explora as experiências de pessoas autistas não falantes ao redor do mundo.

Saudi Runaway (Suíça)

Diretora e roteirista: Susanne Regina Meures

Amjad, uma jovem destemida da Arábia Saudita, está casnsada de ser controlada pelo estado e por sua família. Com um iminente casamento arranjado, uma vida sem direitos e liberdade parece inevitável. Mas ela decide fugir.

Softie (Quênia)

Diretor e roteirista: Sam Soko

Boniface Mwangi é reconhecido como o fotojornalista mais provocativo do Quênia. Mas como pai de três crianças, essa qualidade cria um problema série entre ele e sua esposa, Njeri. Em um certo momento, ele é forçado a escolher: o país ou a família?

The Truffle Hunters (Itália, EUA, Grécia)

Diretores: Michael Dweck, Gregory Kershaw

Nas florestas secretas do norte da Itália, um grupo de idosos cheios de vida e seus cachorros leais procuram pelo ingrediente mais caro do mundo, a trufa Alba. Suas histórias formam um conto de fadas real que celebra a paixão humana numa terra que parece esquecida pelo tempo.