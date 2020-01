'Era uma vez em... Hollywood' e Joaquin Phoenix vencem no Critics' Choice Awards

A 25ª edição do Critics' Choice Awards celebrou os vencedores do cinema e televisão nesta domingo, 12. Entre os premiados estão o ator Joaquin Phoenix (Coringa), e a série dramática Succession. Renée Zellweger venceu por sua interpretação em Judy' e o ator Eddie Murphy teve sua carreira homenageada.

Confira lista de vencedores do Critics' Choice Awards:

Melhor Filme: 'Era uma vez em... Hollywood'

Melhor Ator: Joaquin Phoenix - "Coringa"

Melhor Atriz: Renée Zellweger - "Judy"

Melhor Ator Coadjuvante: Brad Pitt - "Era uma vez em... Hollywood"

Melhor Atriz Coadjuvante: Laura Dern - "História de um casamento"

Melhor Ator/Atriz Jovem: Roman Griffin Davis - "Jojo Rabbit"

Melhor Elenco: "O Irlandês"

Melhor Direção: Sam Mendes - "1917" e Bong Joon-ho - "Parasita"

Melhor Roteiro Original: "Era uma vez em... Hollywood" - Quentin Tarantino

Melhor Roteiro Adaptado: "Adoráveis Mulheres" - Greta Gerwig

Melhor Fotografia: "1917"

Melhor Design de Produção: Barbara Ling e Nancy Haigh - "Era uma vez em... Hollywood"

Melhor Edição: Lee Smith - "1917"

Melhor Design de Figurino: Ruth E. Carter - "meu nome é Dolemite"

Melhor Cabelo e Maquiagem: "O escândalo"

Melhores Efeitos Visuais: "Vingadores: Ultimato"

Melhor Animação: "Toy Story 4"

Melhor Filme de Ação: "Vingadores - Ultimato"

Melhor Filme de Comédia: "Meu nome é Dolemite"

Melhor Filme de Ficção Científica/Terror: "Nós"

Melhor Filme em Língua Estrangeira: "Parasita"

Melhor Música: "Glasgow (No place like home)" - "Wild Rose" e "(I'm gonna) love me again" - "Rocketman"

Melhor Trilha Sonora: Hildur Guðnadóttir - "Coringa"

TELEVISÃO:

Melhor Série de Drama: "Succession"

Melhor Ator em Série de Drama: Jeremy Strong - "Succession"

Melhor Atriz em Série de Drama: Regina King - "Watchmen"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama: Billy Crudup - "The morning show"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Jean Smart - "Watchmen"

Melhor Série de Comédia: "Fleabag"

Melhor Ator em Série de Comédia: Bill Hader - "Barry"

Melhor Atriz em Série de Comédia: Phoebe Waller-Bridge - "Fleabag"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Andrew Scott - "Fleabag"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Alex Borstein - "he Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Minissérie: "Olhos que condenam"

Melhor Filme para a TV: "El Camino"

Melhor Ator em Filme para a TV ou Minissérie: Jharrel Jerome - "Olhos que condenam"

Melhor Atriz em Filme para a TV ou Minissérie: Michelle Williams - "Fosse/Verdon"

Melhor Ator Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie: Stellan Skarsgard - "Chernobyl"

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie: Toni Collette - "Inacreditável"

Melhor Série Animada: "Bojack horseman"

Melhor talk show: "The late late show com James Corden" e "The late night com Seth Meyers"

Melhor especial de comédia: "Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons"