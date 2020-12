Streaming: Confira os melhores filmes e séries de 2020

O ano de 2020 foi atípico para as artes, o cinema em especial. Com o fechamento das salas de cinema durante vários meses, diversos lançamentos aconteceram em streaming, que se tornou o principal canal de divulgação. Mesmo assim, a produção revelou grandes obras, como as relacionadas abaixo:

Estrangeiros

Alice Guy-Blaché: A História não contada da primeira cineasta do mundo, de Pamela B. Green. A incrível saga de Alice, pioneira do cinema, cuja trajetória foi praticamente apagada da história. EUA. Visto no Itaú Play e agora disponível em várias plataformas, como Now.

Desenterrando Sad Hill, de Guillermo de Oliveira. ESP. Um grupo de cinéfilos apaixonados tenta recuperar uma das locações do cult Três Homens em Conflito, de Sergio Leone, na região de Almeria, Espanha. Prova de até onde pode levar o amor pelo cinema. Netflix

Fotocópia, de Tamer Ashry. EGI. Durante a pandemia, tivemos uma ótima mostra de cinema egípcio, com filmes que jamais chegariam ao nosso circuito comercial. Um dos pontos altos foi Fotocópia, com a história do idoso viúvo que tenta encontrar novo sentido para a vida. Festival do cinema egípcio

Rede de Ódio. de Jan Komasa. POL. História de um jovem frustrado, que encontra nas redes sociais sua maneira de atuar no mundo e crescer socialmente. O filme nos leva a refletir sobre um dos grandes impasses contemporâneos: como regulamentar as redes sociais sem cair no autoritarismo? Netflix

Lindinhas. De Maïmouna Doucouré. FRA. Amy é uma garota que tenta se enturmar em seu novo bairro e entra para um grupo de dança. Provocou polêmicas em vários países e, aqui, a ministra Damares Alves ameaçou proibir. O filme é uma denúncia da sexualização precoce e não uma apologia. Netflix

La Cordillera del sueño, de Patricio Guzmán. CHI. Fecha a trilogia de Guzmán sobre a história recente do Chile, agora buscando na Cordilheira dos Andes um poderoso símbolo de permanência num país cuja história foi cortada por uma sangrenta ditadura militar. ETV online

Os 7 de Chicago. De Aaron Sorkin. EUA. Um grupo de jovens protesta contra a guerra do Vietnã e alguns deles são processados por incitamento ao distúrbio. O julgamento faccioso é o centro deste drama baseado em fatos reais. Netflix

Mosquito, de João Nuno Pinto. POR. Curiosa história do jovem que se alista para lutar na 1ª Guerra Mundial e é mandado para Moçambique. Filme de guerra sem guerra e história de um soldado sem pelotão, Mosquito é um filme anti-belicista dos mais originais. Mostra de cinema de São Paulo online

A última partida de Pasolini, de Giordano Viozzi. ITA. Pier Paolo Pasolini, o famoso diretor de cinema, era também um aficionado de futebol. Gostava de jogar. Pouco antes de ser assassinado, em 1975, Pasolini participou de uma partida na cidade de San Benedetto del Tronto. O filme reconstitui sua vida e seus últimos anos, bem como sua relação com o “calcio”. Cinefoot online

O Poderoso Chefão. Desfecho: a Morte de Michael Corleone. O diretor Francis Ford Coppola introduziu pequenas mudanças no desfecho da trilogia dos Chefões e alterou seu final. O Chefão 3 era considerado, por parte da crítica, como o patinho feio da trilogia. Vale a pena conferir, ainda mais se você é fã da saga da família Corleone. Pode acabar mudando de ideia sobre o filme. Mas, para isso, as alterações seriam mesmo necessárias? EUA. Now e outras plataformas

Nacionais

Querência, de Helvécio Marins. Digno representante da “escola mineira” de cinema, Querência se baseia mais na criação de climas do que em uma trama convencional. Uma bela experiência cinematográfica. Itaú Play

Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza. Caru, que já havia estreado muito bem com De Menor, confirma agora seu talento em seu segundo longa. A história, contada em tom realista, é a de uma garota que tenta se afirmar no mundo machista do skate. Mostra Cinesesc online

Sertânia, de Geraldo Sarno. O veterano cineasta, autor de obras de referência como Viramundo e Iaô, volta ao longa-metragem com essa vigorosa imersão no mundo dos cangaceiros. Mas, em ritmo de sonho e delírio, ele traça de fato um painel histórico do Brasil dos desvalidos, que vai da Guerra de Canudos até os dias atuais. Mostra Écran online

Garoto - Vivo Sonhando, de Rafael Veríssimo. Excelente e bem documentada recriação da trajetória de um dos gênios da nossa música, o violonista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, autor de canções como Duas Contas e Gente Humilde. Garoto viveu apenas 39 anos, mas deixou marca indelével na música brasileira. Por sua modernidade, alguns o consideram precursor da bossa nova. Festival In-Edit online

Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra. A terrível herança da escravidão, cujos fantasmas assombram até hoje a sociedade brasileira, sob a forma do racismo estrutural. Essa ideia central vem exposta sob forma de ficção, num filme muito inspirado, não-linear e de muita força poética. Festival de Gramado online

Séries

A herança da coruja. Grécia/França. De Chris Marker. Esta é uma “série” bem diferente das outras. Uma espécie de colóquio reunindo intelectuais como Paul Veyne e Cornelius Castoriadis, sobre ideias abstratas de história e filosofia. O tema central, em torno do qual giram os outros assuntos: a Grécia, berço da nossa civilização. Para quem gosta de história e filosofia, é apaixonante. Visto no Festival É Tudo Verdade online

Women Make Film. GBR. Mark Cousins. Sim, mulheres fazem filmes e sempre fizeram. É o que procura mostrar Mark Cousins nessa nova série, interpretando com sua própria voz a narrativa da presença das mulheres no cinema e trazendo uma coleção de imagens suntuosas. É impressionante ver o que elas já colocaram nas telas, apesar de tantos preconceitos machistas que tiveram de enfrentar. ETV online

A Amiga Genial, 2a temporada. ITA. A segunda temporada seguiu a linha da primeira e manteve-se fiel à obra da autora bestseller Elena Ferrante. Agora, as duas amigas, Lina e Lenu, são jovens mulheres buscando seus caminhos de liberação em meio a uma Nápoles machista. Uma beleza de adaptação do diretor Saverio Costanzo, com clima local e diálogos em dialeto napolitano. HBO

Zerozerozero. EUA. De Stefano Sollima. Baseado no livro de Roberto Saviano, traça um painel complexo e contundente do tráfico internacional de drogas, que vai da Colômbia e cartéis mexicanos, passando pelos Estados Unidos e fincando pé na europa através da máfia calabresa. Muita intensidade, mas também reflexão sob a direção do italiano de Sollima. Amazon Prime.

Complô contra a América. Ótima adaptação do livro homônimo de Philip Roth, uma ficção histórica sobre o que poderia ter acontecido nos Estados Unidos caso o pró-nazista Charles Lindbergh tivesse vencido a eleição presidencial. Assustador e com reconstituição de época primorosa. EUA. HBO