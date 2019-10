Steven Spielberg celebra fim das filmagens do remake de 'West Side Story'

Steven Spielberg anunciou nesta quarta-feira, 2, que terminou sua versão do musical clássico West Side Story (Amor, Sublime Amor) e dedicou um tempo para agradecer e elogiar toda a equipe envolvida no filme.

"Foi uma jornada como nenhuma outra: um encontro alegre, incrivelmente emocionante e cheio de surpresas seguindo a história e a trilha sonora de um dos maiores musicais do mundo", afirmou o cineasta em comunicado. "Meu elenco e equipe de mais de 130 pessoas têm um talento brilhante, um compromisso impecável e são, claramente, incansáveis. Eles deram todo o seu ânimo e posso dizer que o filme que estreará no dia 18 de Dezembro de 2020 (nos Estados Unidos) se deve a eles e a esse diretor infinitamente grato", acrescentou.

Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (Maria), Ariana DeBose (Anita) e David Álvarez (Bernardo) são os quatro atores que darão uma nova vida a West Side Story (1961), dirigido por Jerome Robbins e Robert Wise, filme que já coleciona dez prêmios do Oscar, incluindo o de melhor filme.

Além de ter um elenco com muitos atores hispânicos, uma das atrações do novo West Side Story será a participação de Rita Moreno, que ganhou o Oscar no filme original, interpretando Anita e que, desta vez, interpretará Valentina. West Side Story adaptou o clássico Romeu e Julieta às ruas de Nova York na década de 1950 e propõe um confronto entre gangues americanas e imigrantes porto-riquenhos.

Tony Kushner, roteirista indicado ao Oscar e vencedor do Pulitzer, foi encarregado de escrever esta nova versão do musical da Broadway, uma peça original escrita em 1957 por Arthur Laurents e Stephen Sondheim com música de Leonard Bernstein.

Spielberg, que tem três Oscars, é um dos diretores mais admirados e populares de Hollywood, graças a filmes como ET the Extra-Terrestrial (1982), Schindler's List e Jurassic Park (ambos de 1993). Saving Private Ryan (1998) ou as fitas de Indiana Jones.