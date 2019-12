'Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca', de 1980, é o melhor, segundo leitores do 'Estado'

O novo filme de Star Wars, A Ascensão de Skywalker, estreia no Brasil no dia 19 de dezembro e encerrará a série principal iniciada em 1977, oferecendo um desfecho para a história da família Skywalker. O episódio final da saga tem sido muito aguardado. Nos Estados Unidos, fãs já acampam em frente ao cinema a uma semana da estreia.

Para segurar a ansiedade, convidamos os leitores do Estado para eleger qual é o melhor episódio de Star Wars. Cerca de 140 pessoas votaram e, para a maioria (38% dos votos), Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca, de 1980, é o melhor. Na segunda posição ficou Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), com 21% da preferência, seguido por Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith, de 2005, que obteve 17% dos votos.

Relembre aqui os episódios mais votados:

1. Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

Após destruírem a Estrela da Morte, uma estação espacial gigantesca que era a principal arma do Império, como o título sugere, Luke, Leia e Han sofrem um duro revés, e a identidade do vilão Darth Vader é revelada em uma das maiores reviravoltas do cinema.

2. Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977)

Ao apresentar a jornada do fazendeiro Luke Skywalker, da princesa Leia Organa e do mercenário Han Solo lutando ao lado de rebeldes que se opõem a um império autoritário, Uma Nova Esperança tornou-se um clássico que deu origem a toda uma mitologia e revolucionou o cinema, a ficção científica e a cultura pop para sempre.

3. Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005)

Encerramento da saga originalmente pensada por George Lucas, A Vingança dos Sith mostra como Anakin foi sendo seduzido pelo lado negro da Força até se transformar, por fim, no poderoso vilão Darth Vader.