Star Wars Day: Relembre todos os filmes da saga e saiba onde comemorar a data

‘May the Force be with you’ (‘que a força esteja com você’) é, sem dúvidas, uma das citações mais famosas do cinema. Presente em diversos filmes da franquia Star Wars, a passagem inspirou data comemorativa: com um pequeno trocadilho em inglês, é possível transformá-la em ‘May the Fourth be with you’ (‘que o 4 de maio esteja com você’).

Assim, no mundo todo, fãs de Star Wars se reúnem no dia 4 de maio em redes sociais, eventos e maratonas para celebrar uma das maiores sagas da história do Cinema. Para entrar no clima, relembre todos os filmes da franquia (em ordem de lançamento) e descubra onde comemorar a data:

Guerra nas Estrelas

(Star Wars: Episode IV - A New Hope)

Ano de estreia: 1977

Direção, história e roteiro: George Lucas

Orçamento: US$ 11 mi

Bilheteria: US$ 786,5 mi

Passados 19 anos da queda da República, a Aliança Rebelde luta contra a opressão do Império Galáctico. Acusada de roubar os planos do projeto de uma poderosa arma imperial, a Estrela da Morte, a Princesa Leia, líder rebelde, tem sua nave atacada e é presa por Darth Vader, alto oficial imperial. Porém, antes disso, ela grava uma mensagem em um droide, R2-D2, que junto de outro autômato, C-3PO, foge para o planeta Tatooine. Após alguns tropeços, eles cruzam o caminho de Luke Skywalker, sobrinho de fazendeiros locais, que ao limpar R2-D2, descobre uma mensagem de socorro destinada a Obi-Wan-Kenobi, um ermitão das montanhas. Intrigado, Luke procura Kenobi que ao ler a mensagem resolve ajudá-la.

O Império Contra-Ataca

(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back)

Direção: Irvin Kershner

Ano de estreia: 1980

Roteiro: Lawrence Kasdan e Leigh Brackett

História: George Lucas

Orçamento: US$ 23 mi

Bilheteria: US$ 534,0 mi

Três anos após a destruição da Estrela da Morte, o Império continua no encalço da Aliança Rebelde e uma sonda espiã descobre uma de suas bases no planeta gelado de Hoth. Lá, após ser atacado por uma criatura da neve e matá-la, Luke Skywalker tem uma visão de Obi-Wan-Kenobi pedindo para que ele se dirija ao planeta Dagobah e procure Yoda, um grande mestre Jedi.

Tropas imperiais atacam a base rebelde e a destroem. Luke e R2-D2 vão para Dagobah, enquanto Han (que pretende pagar o que deve ao gângster Jabba the Hutt), Leia, Chewbacca e C-3PO fogem acossados pelo Império. O imperador Palpatine, mestre de Vader, contata o seu pupilo e o avisa que Luke é filho de Anakin Skywalker, e que pretende levá-lo ao Lado Negro da Força. Rumo que o mestre Yoda tenta evitar, ao colocar o jovem Jedi num treinamento extremamente duro para que ele aprenda a dominar a Força.

O Retorno de Jedi

(Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi)

Ano de estreia: 1983

Direção: Richard Masquand

Roteiro: Lawrence Kasdan e George Lucas

História: George Lucas

Orçamento: US$ 32,5 mi

Bilheteria: US$ 572,6 mi

Império monta uma base na lua de Endor que projeta um campo de força protegendo sua nova Estrela da Morte, que orbita o planeta. Em Tatooine, R2-D2 e C-3PO vão ao palácio de Jabba, com uma mensagem de Luke pedindo a libertação de Han Solo, e são feitos prisioneiros. Mais tarde, Boushh, um caçador de recompensas, aparece para vender ao gângster um acorrentado Chewbacca.

De forma sorrateira, ele vai até onde Han Solo está congelado e o liberta, revelando-se ser, na verdade, a princesa Leia disfarçada. Apesar de todo esse esforço, ambos também são presos por Jabba.

A Ameaça Fantasma

(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace)

Ano de estreia: 1999

Direção, história e roteiro: George Lucas

Orçamento: US$ 115 mi

Bilheteria: US$ 1.027,0 mi

Dois cavaleiros Jedi, Qui-Gon Jinn e seu aprendiz, Obi-Wan Kenobi, são enviados, em nome do Senado da República, a uma estação da Federação do Comércio para negociar o fim do bloqueio espacial ao planeta Naboo (imposto por diferenças em uma disputa comercial). Orientado por um misterioso Lorde Sith, o Vice-Rei da Federação envia seus droides para matá-los e tropas para conquistar o planeta.

Em meio a uma invasão, os Jedi fogem para as selvas de Naboo, onde salvam a vida de uma curiosa criatura, o gunga Jar Jar Binks, que os leva até a sua cidade, Gunga City, e arranja transporte para que eles possam chegar à capital e contatar a governante local, a rainha Amidala. Feita cativa pelas tropas da Federação, ela é salva pelos Jedi e eles fogem, junto com sua servente e alguns soldados, numa nave real com destino a Coruscant, sede do Senado Galáctico e capital da República. A idéia é revelar a real intenção da Federação com o bloqueio: controlar o planeta Naboo.

Ataque dos Clones

(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones)

Ano de estreia: 2002

Direção, história e roteiro: George Lucas

Orçamento: US$ 115 mi

Bilheteria: US$ 648,2 mi

Após dez anos da batalha de Naboo, a República Galáctica e um movimento separatista, liderado pelo ex-Jedi Conde Dookan (e apoiado pela Federação do Comércio) estão a ponto de iniciar uma guerra. Obi-Wan Kenobi e seu aprendiz, Anakin Skywalker, tem que proteger a agora senadora Amidala, que vem sofrendo inúmeros atentados.

Enquanto o primeiro investiga a razão dos ataques, o segundo tem que escoltar a senadora até seu planeta natal, Naboo. Lá, sozinhos, o padawan revela o amor que sente por Padmé e os dois ficam juntos. Por sua vez, a busca de Obi-Wan o leva ao misterioso planeta Kamino, onde ele encontra um imenso exército de clones, criado para a República a pedido, dez anos atrás, de um Jedi já morto chamado Zaifo Vias.

A Vingança dos Sith

(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

Ano de estreia: 2005

Direção, história e roteiro: George Lucas

Orçamento: US$ 115 mi

Bilheteria: US$ 848,9 mi

General Grievous se infiltra em Coruscant e sequestra o Chanceler Supremo Palpatine, líder do Senado Galáctico, provocando uma batalha de proporções épicas nos céus do planeta, em mais episódio da guerra entre a República e a Confederação de Sistemas Independentes, liderada por Conde Dookan. Os Jedis Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker lideram uma missão de resgate ao chanceler e invadem a nave-capitânia dos separatistas.

No seu interior, os dois guerreiros encontram seu líder e entram em combate com Conde Dookan. O Sith deixa Obi-Wan inconsciente, mas é derrotado por Anakin e executado pelo mesmo, por ordem do Chanceler. Eles ainda tentam prender Grievous que escapa num pod de emergência.

O Despertar da Força

(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)

Ano de estreia: 2015

Direção: J.J. Abrams

História e roteiro: J.J. Abrams, Lawrence Kasdan e Michael Arndt

Orçamento: US$ 200 mi

Bilheteria: US$ 761 mi +

A história é retomada trinta anos após o episódio VI, 'O Retorno de Jedi', após a morte do Imperador Palpatine. O filme começa com um texto agora icônico informando o público que Skywalker (interpretado por Mark Hamill) desapareceu depois de treinar soldados Jedi. Na trama de O Despertar da Força, a Primeira Ordem substituiu o Império no controle da galáxia -- e procura Skywalker para destruí-lo. A Resistência, liderada pela general Leia Organa, espera encontrá-lo primeiro.

Star Wars: Os Últimos Jedi (2017)

Direção: Rian Johnson

Orçamento: U$ 90 mi

Bilheteria: US$ 517,1 milhões (EUA); U$ 1 bi + (mundo)

Uma frota da Primeira Ordem alcança o planeta em que estão os integrantes da Resistência liderados pela General Leia Organa. Embora a Resistência fuja na velocidade da luz, o General Hux tem um rastreador capaz de seguí-las, e inicia uma perseguição.

Confira cinco eventos do Star Wars Day no Brasil:

São Paulo: Dia Internacional de Star Wars no Iron Studios

Local: Concept Store - Al Gabriel Monteiro da Silva 946.

Horário: 12h-18h

Rio de Janeiro: Que a Força Esteja Com Você - Dia Internacional de Star Wars

Local: Imperator Centro Cultural João Nogueira. Rua Dias da Cruz, 170.

Horário: 16h às 22h

Manaus: Dia Internacional de Star Wars: 4º ano de fundação do CJAM

Local: Saraiva Manauara Shopping - Av. Mário Ypiranga, 1300

Horário: 14h do dia 4 de maio às 17h30 do dia 5 de maio

Recife: Dia da Força

Local: Saraiva Shopping Recife. R. Padre Carapuceiro, 777.

Horário: 16h

Maceió: Que a Força esteja com você!

Local: The Spoilers Bar. Rua Artagnan Martins Réis, 161.