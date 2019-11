Stan Lee: todas as 29 aparições nos filmes da Marvel

Stan Lee morreu há exatamente um ano, no dia 12 de novembro de 2018. Nova-iorquino da gema, nascido Stanley Martin Lieber, em 1922, ele foi um dos mais importantes nomes dos quadrinhos por décadas, mas não foi exatamente um quadrinista. Fez história principalmente no nicho dos super-heróis ao escrever argumentos, roteirizar HQs e conceber personagens que viriam a se tornar célebres, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e os X-Men.

Com os primeiros filmes dos X-Men e do Homem Aranha no século 21, Stan Lee virou também uma cara conhecida dos fãs do cinema: não só porque os filmes com seus personagens se tornaram estouros de bilheteria, mas porque ele próprio participou pelo menos 29 vezes dos filmes da Marvel.

A primeira delas, em 2000, foi em X-Men, quando ele fez um vendedor de hot dog.

Veja a seguir todas as aparições de Stan Lee no cinema:

X-Men (2000)

Homem-Aranha (2002)

Demolidor (2003)

Homem-Aranha 2 (2004)

Quarteto Fantástico (2005)

X-Men: O Confronto Final (2006)

Homem-Aranha 3 (2007)

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Homem de Ferro (2008)

O Incrível Hulk (2008)

Homem de Ferro 2 (2010)

Capitão América (2011)

Thor (2011)

O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Vingadores (2012)

Homem de Ferro 3 (2013)

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Guardiões da Galáxia (2014)

Operação Big Hero (2014)

O Espetacular Homem Aranha 2 (2014)

Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014)

Homem-Formiga (2015)

Doutor Estranho (2016)

X-Men Apocalypse (2016)

Deadpool (2016)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018)

Vingadores: Ultimato (2019)