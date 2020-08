Spike Lee e o horror do Vietnã é destaque no streaming

Com terça, chegam as atrações de streaming, e elas são muitas. A Mubi celebra uma parceria com o Festival de Locarno, que começa nesta quarta, 5, e realiza a quinta edição do Direto de Locarno. O #EmCasaComSesc resgata um clássico polêmico de Gillo Pontecorvo, Kapò. E, na Netflix, ainda tem o glorioso Spike Lee de Da 5 Bloods.

Echo

Direto de Locarno traz três filmes que se destacaram na edição do ano passado. Por meio de 56 vinhetas, Echo, de Runar Runnársson, retrata a Islândia moderna em pleno período natalino. No campo, uma fazenda queima. Na cidade, numa escola, um coral ensaia canções de Natal e, num museu, um casal briga. Assim como essas, as outras mais de 50 histórias refletem a diversidade da realidade islandesa.

Na Mubi, a partir de quarta, 5. Na quinta, 6, mais um filme – Giraffe, de Anne Sofie Hoffman.

Kapò

No começo dos anos 1960, a redação de Cahiers du Cinéma caiu matando no italiano Gillo Pontecorvo, dizendo que o travelling em direção à mão de Emmanuelle Rica, eletrificada no campo de concentração, era abjeto e imoral. Pontecorvo converteu-se num grande do cinema político – A Batalha de Argel, Queimada –, mas seu filme sobre a garota judia (Susan Strasberg), que, para sobreviver, vira kapò, carrasco dos demais judeus, provocou sempre muita polêmica. #EmCasaComSesc

Destacamento Blood

À revista Sight & Sound, Spike Lee contou que estava lá, no Cinerama Dome de Sunset Boulevard, na estreia de Apocalypse Now. E agora ele quis mostrar o horror do Vietnã, uma guerra imoral em que os negros serviram de bucha de canhão (sendo mais de 30% das tropas) e que foi marcada pela mentira das lideranças políticas brancas. Quatro amigos voltam ao Sudeste Asiático para resgatar um tesouro e os despojos do quinto integrante do destacamento. À S&S, ele revelou suas influências – A Ponte do Rio Kwai, Os Canhões de Navarone, Apocalypse Now. Como no filme, criticou Stallone, tentando vencer a Guerra do Vietnã na ficção em Rambo – A Missão, e na revista acrescentou Michael Cimino, O Franco-Atirador, que considera falsificação. Netflix

Atenção à Direita

Um Godard de 1987, Soigne Ta Droite. De volta ao cinema ‘comercial’, desconcerta seguindo três vias aparentemente desconexas: a dupla Les Rita Mitsouko prepara disco, o cineasta príncipe Mychkine, também chamado de ‘idiota’, finaliza um filme e uma terceira trama aborda HQs. Não se preocupe – juntando as partes, tudo faz sentido. Mubi