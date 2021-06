Spike Lee é homenageado no cartaz oficial do 74º Festival de Cannes

O Festival de Cannes escolheu homenagear em seu cartaz de apresentação o americano Spike Lee, presidente do júri da 74ª edição, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira, 17. O festival, ao elogiar seu "olhar curioso", "afetuoso" e "malicioso", decidiu mostrar o diretor sob o aspecto da personagem que interpretou em seu primeiro longa-metragem, Ela Quer Tudo, de 1986.

Nesse cartaz, Spike Lee, como Mars Blackmon (um dos três amantes da protagonista Nola Darling), está cercado por duas palmeiras, o que remete à cidade de Cannes e sua famosa Croisette, apesar de o filme ter sido gravado em sua cidade, Nova York.

Leia Também Spike Lee vai presidir o júri do Festival de Cannes

"A impaciência para nos reencontrar com o cenário de Cannes é imensa: a beira do mar, as palmeiras, a tela preta que abrigará em uma página branca os filmes da seleção oficial", escreveram os organizadores em um comunicado.

Ela Quer Tudo, apresentado na Quinzena dos diretores, ganhou o Prêmio Juventude, na categoria filme estrangeiro em Cannes em 1986.

O Festival, realizado de 6 a 17 de julho, deve anunciar ainda o filme que será exibido na "última sessão" depois das honras, assim como a composição do júri que é presidida por Spike Lee.

Lee ganhou o Grande Prêmio em Cannes em 2018 com "Infiltrado na Klan", sobre um policial negro infiltrado no Ku Klux Klan. O filme também gerou o primeiro Oscar de sua carreira.