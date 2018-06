Spielberg começará a filmar novo 'Indiana Jones' em abril de 2019

O cineasta Steven Spielberg planeja começar a gravar o quinto filme da franquia Indiana Jones no Reino Unido em pouco mais de um ano, segundo informou a revista Variety. Spielberg fez o anúncio durante os prêmios Empire, em Londres, onde recebeu um prêmio pela carreira e falou sobre os seus colaboradores na indústria britânica.

"Sempre vale a pena viajar para cá para trabalhar com esta equipe tão cheia de talento no Reino Unido. Os atores, os carpinteiros, os eletricistas, os motoristas, todos me ajudaram a fazer os meus filmes aqui e continuarão me ajudando a fazê-los quando retornar em abril de 2019 para fazer o quinto 'Indiana Jones' aqui mesmo", afirmou o diretor americano.

Spielberg aproveitou a ocasião para expressar apoio ao movimento contra o assédio sexual Time's Up (Tempo esgotado, em inglês) e disse que a indústria do entretenimento vive um "momento decisivo".

"Obrigado, Time's Up. A minha mulher, Kate, e eu estamos com a causa desde o início. Isto é mais importante que nós podemos imaginar", manifestou Spielberg, de 71 anos.

A Disney anunciou em 2016 que Spielberg voltaria a dirigir um novo longa-metragem da franquia com Harrison Ford novamente na pele do arqueólogo. O filme, que contará com roteiro de David Koepp, chegará às salas de cinema brasileiras no dia 9 de julho de 2020.