Spice Girls emprestarão voz e imagem a filme de animação

As integrantes do grupo Spice Girls emprestarão suas vozes e imagem a um filme de animação sobre cinco super-heroínas, informou neste sábado o site da revista Variety.

O filme mostrará "o poder das meninas" através de cinco personagens que refletirão as identidades das cantoras do grupo: Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton, Melanie C e Geri Horner.

O projeto, ainda sem nome, busca parceiros para produção.

Esta notícia chega em meio a vários rumores nos últimos meses sobre um possível retorno deste grupo britânico que conquistou o planeta graças a canções como Wannabe.

As Spice Girls se separaram em 2000 após seis anos de sucessos, recuperaram o projeto comum da banda entre 2007 e 2008, e voltaram a subir juntas no palco em 2012 na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.