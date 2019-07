Sophia Loren voltará ao cinema dirigida por seu filho, no remake de 'Madame Rosa'

A atriz italiana Sophia Loren voltará ao cinema depois de uma década para protagonizar o remake de Madame Rosa - A Vida à Sua Frente, que será dirigido por seu filho Edoardo Ponti, informou nesta quarta-feira a revista Variety.

Loren interpretará a personagem que dá nome ao filme, uma sobrevivente do Holocausto que forjará um vínculo emocional com um adolescente de 12 anos, imigrante do Senegal, chamado Momo.

Madame Rosa - A Vida à Sua Frente é uma adaptação do romance francês A vie devant soi, escrito por Roman Gary e publicado em 1975.

A obra já foi adaptada para o cinema em 1978, quando foi protagonizada por Simone Signoret e dirigida pelo cineasta israelense Moshe Mizrahi, ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano.

Aos 84 anos, Loren encarnará Madame Rosa na nova versão, que segundo Ponti será muito diferente.

As filmagens já começaram na Itália, na cidade litorânea de Bari, onde a veterana atriz está trabalhando 10 horas por dia tentando "expressar coisas na tela de uma forma que o público vai achar muito surpreendente", opinou Loren.

Sobre trabalhar com o filho, a diva italiana disse que ele "não se conformaria com nada que não fosse o melhor para ela".

"Ele me conhece tão bem. Conhece cada centímetro do meu rosto, o meu coração, a minha alma. Ele só passará para a tomada seguinte quando conseguir a minha verdade mais profunda."

Por sua vez, Ponti elogiou a disposição de sua mãe e sua capacidade de trabalho.

"Com 84 anos ela quer dar tudo para fazer um filme profundo, desafiante, tanto emocionalmente como fisicamente", avaliou.

Segundo o diretor, "a energia e paixão" com a qual Loren interpreta cada cena "é uma maravilha de se ver".