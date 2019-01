Sony prepara sequência de 'Venom' e contrata roteirista

A Sony prepara uma sequência do filme Venom, um dos grandes sucessos do cinema em 2018, e quer contar mais uma vez com Tom Hardy como protagonista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site da Variety, que ouviu fontes ligadas ao projeto. Segundo a revista, a Sony já contratou Kelly Marcel, uma das roteiristas do primeiro filme, para escrever a continuação da história.

Dirigido por Ruben Fleischer e inspirada no célebre vilão de Homem-Aranha, Venom é um organismo proveniente do espaço que dava poderes extraordinários ao jornalista Eddie Brock (Tom Hardy), que passava por um momento delicado de sua vida após o rompimento de um relacionamento com Anne Weying (Michelle Williams).

Apesar de a crítica não ter sido positiva ao filme, Venom arrecadou US$ 855,6 milhões em bilheterias no mundo todo, o sexto no ranking elaborado pelo site especializado Box Office Mojo em 2018.

Junto a Hardy, Williams e Woody Harrelson também estariam de volta no segundo filme do vilão no universo Homem-Aranha.