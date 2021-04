Sony faz acordo com Netflix e filmes vão chegar à plataforma logo após a exibição no cinema

O serviço de streaming Netflix chegou a um acordo para oferecer os novos filmes da franquia Homem-Aranha além de outros filmes da Sony Pictures após exibição nos cinemas, anunciaram as empresas nesta quinta-feira, 8.

O acordo de cinco anos começa com uma série de filmes de 2022, que deve incluir o filme da Marvel Morbius, a adaptação do livro best-seller Um Lugar Bem Longe Daqui, e o thriller Bullet Train, com Brad Pitt.

Entre os lançamentos futuros são esperados novos filmes de personagens e franquias como Homem-Aranha, Venom, Jumanji e Bad Boys.

Os filmes chegarão à Netflix após o período de exibição nos cinemas e a disponibilização para plataformas de vídeo sob demanda. O período normalmente se estende por meses, embora estúdios tenham experimentado a oferta de filmes para o público em casa mais cedo do que o usual durante a pandemia de covid-19.

Com o novo acordo, a Netflix também irá oferecer alguns filmes mais antigos do catálogo da Sony, e terá a oportunidade de escolher primeiro se irá exibir os filmes que a Sony fizer direto para plataformas de streaming.

O maior serviço de streaming do mundo busca impulsionar sua oferta de obras enquanto enfrenta cada vez mais competidores no setor, entre eles Disney+, da Walt Disney Co, e HBO Max, da AT&T Inc.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados. O custo para a Netflix depende em parte de quantos filmes a Sony irá lançar e o desempenho de cada um deles nas bilheterias.