Sony divulga novo trailer de 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa vai chegar às plataformas digitais brasileiras no dias 22 de março e a Sony Pictures acaba de divulgar o trailer do conteúdo de mais de 80 minutos com extras, recursos imersivos e easter eggs. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estreou nos cinemas brasileiros em dezembro e se tornou a sexta maior bilheteria da história do cinema.

No início da semana, para anunciar que o filme seria disponibilizado para aluguel nas plataformas digitais, a Sony Pictures publicou em suas redes a recriação do famoso meme das versõe do apontamento. A cena também foi recriada no filme pelos atores Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa continua em cartaz nos cinemas brasileiros.

O filme mais recente do herói, mais um da franquia estrelado por Tom Holland, é um respiro de alívio na indústria, muito afetada pela pandemia. O longa foi lançado quando o mundo experimentava o avanço da ômicron, variante do coronavírus.

No seu fim de semana de estreia, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa arrecadou cerca de US$ 253 milhões em vendas de ingressos nos Estados Unidos e Canadá, quebrando recordes da pandemia e classificando-se como a terceira maior estreia doméstica na história de Hollywood.

Na história, pela primeira vez a identidade do herói é revelada, causando conflito entre suas responsabilidades de super-herói e sua vida normal, e colocando em risco as pessoas que ele mais ama. Quando ele pede a ajuda do Doutor Estranho para tornar sua identidade secreta novamente, o feitiço dá errado e abre um rasgo no mundo, soltando os mais poderosos vilões que já combateram o Homem-Aranha em qualquer universo, marcando a volta do Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), e Dr. Octopus (Alfred Molina).

Peter precisará superar o maior desafio jamais enfrentado, que mudará para sempre não apenas seu próprio futuro, como o futuro de todo o Multiverso. “Peter sempre é otimista. Neste filme, não sabe o que fazer. É um aspecto do personagem que eu nunca tinha visto”, disse Holland à Total Film.