'Sonic' domina bilheteria com poderosa estreia de US$ 57 milhões

Sonic, O Filme já arrecadou US$ 57 milhões na América do Norte e US$ 100 milhões globalmente, o melhor rendimento de todos os tempos para uma adaptação de videogame.

O longa-metragem deve arrecadar US$ 68 milhões até o fim da segunda-feira, 17, uma das melhores marcas para o feriado do Dia dos Presidentes, celebrado nos Estados Unidos. A estreia melhor do que a esperada é ainda mais notável considerando que filmes baseados em videogames costumam ser rejeitados pelos espectadores.

Esse poderia ter sido o caso se o diretor de Sonic, Jeff Fowler, não tivesse voltado à prancheta depois de muitas críticas na internet por causa do primeiro trailer. O filme, que custou milhões de dólares, foi adiado em três meses para dar aos produtores tempo suficiente para desenhar novamente o personagem principal, o que provou ser uma decisão sábia agora que a audiência deu nota 'A' para o filme no CinemaScore.

Sonic derrotou o vencedor do fim de semana passado, a adaptação de histórias em quadrinhos Aves de Rapina, da Warner Bros, na luta pelo primeiro lugar das bilheterias. Depois de uma estreia decepcionante com US$ 33 milhões, o filme de super-herói liderado por Margot Robbie ficou em segundo lugar, com US$ 17,1 milhões ao longo do fim de semana e deve atrair US$ 19,6 milhões ao longo da segunda-feira.

Vários filmes estrearam ao lado de Sonic neste fim de semana, incluindo o romance The Photograph, da Universal; A Ilha da Fantasia, thriller da Sony; e Downhill, remake da Searchlight Pictures.

A Ilha da Fantasia ficou em terceiro lugar, com US$ 12,4 milhões, buscando US$ 14 milhões ao longo da segunda-feira. O remake de terror da PG-13 de um clássico programa de televisão, produzido pela Blumhouse, custou US$ 7 milhões.