Sofia Coppola e Bill Murray estão no primeiro projeto da Apple para o cinema

LOS ANGELES — A cineasta Sofia Coppola e o ator Bill Murray, parceiros em Encontros e Desencontros (2003), vão trabalhar juntos novamente no filme On the Rocks, a estreia da Apple na produção de cinema, segundo informou o portal Deadline.

A atriz Rashida Jones também fará parte do elenco deste longa-metragem sobre o reencontro em Nova York de uma jovem mãe com o pai, um homem ausente e bon vivant.

Coppola e Murray brilharam em Encontros e Desencontros, aclamada e melancólico filme indie ambientado em Tóquio que lançou a carreira de uma jovem Scarlett Johansson.

O filme rendeu o Oscar de melhor roteiro original a Coppola, filha do diretor Francis Ford Coppola (da trilogia de O Poderoso Chefão).

Além de Encontros e Desencontros, Coppola e Murray trabalharam juntos em Very Murray Christmas (2015), um especial natalino da Netflix.

On the Rocks é o primeiro projeto em coprodução entre a Apple e o estúdio A24 após o acordo assinado por ambos em novembro do ano passado para desenvolver filmes.

Este movimento no cinema condiz com a recente estratégia da Apple de entrar no entretenimento audiovisual e, especialmente, no mundo das séries de TV e as plataformas de streaming.

A Apple já tem em andamento alguns projetos para a televisão, para os quais contratou estrelas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans e Oprah Winfrey.