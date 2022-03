Sindicato dos Roteiristas consagra 'No Ritmo do Coração' e 'Não Olhe Para Cima'

Kyle Buchanan, The New York Times

Um súbito candidato ao Oscar e um filme considerado azarão conquistaram as principais honras no Prêmio do Sindicato dos Roteiristas (Writers Guild Awards) na noite de domingo, quando No Ritmo do Coração, disponível no Prime Video e Não Olhe Para Cima, da Netflix, ganharam nas categorias de roteiro adaptado e original, respectivamente.

“Esta é uma empolgação real e legítima”, disse o roteirista e diretor de Não Olhe Para Cima, Adam McKay, em um discurso pré-gravado. Embora várias premiações tenham voltado às reuniões presenciais, a cerimônia do WGA foi virtual e os indicados enviaram seus discursos de aceitação com antecedência.

Vários filmes importantes foram inelegíveis para o prêmio este ano porque não foram escritos sob um acordo de negociação com o sindicato. Assim, Belfast e A Pior Pessoa do Mundo (na categoria de roteiro original) e Ataque dos Cães e A Filha Perdida (na categoria adaptada) não estavam na disputa. Como isso reduziu significativamente o grupo de grandes candidatos, a maioria dos especialistas esperava que No Ritmo do Coração do escritor-diretor Sian Heder, baseado no filme francês de 2014 La Famille Bélier, prevalecesse. Não Olhe Para Cima ainda enfrentava forte concorrência da Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson.

Como o caminho para o Oscar quase sempre passa pelas categorias de roteiro, uma vitória de roteiro adaptado por No Ritmo do Coração na noite do Oscar pode prenunciar o destino final do filme. E embora Não Olhe Para Cima tenha um caminho mais difícil para o Oscar de melhor filme, sem vitórias notáveis ​​na temporada de premiações até agora, a vitória do WGA pelo menos sugere que a corrida do roteiro original continuará sendo disputada. Confira a lista com os restantes vencedores:

Documentário: Exposing Muybridge

Série dramática: Succession

Série cômica: Hacks

Nova série: Hacks

Roteiro de série original: Mare of Easttown

Roteiro de série adaptada: Maid