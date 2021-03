Sindicato dos Roteiristas: 'Bela Vingança' e 'Borat' ganham principais prêmios

Os filmes Bela Vingança e Boratn: Fita de Cinema Seguinte se destacaram na premiação do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA). A cerimônia foi realizada neste domingo, 21, em formato digital.

Escrito e dirigido por Emerald Fennell, o filme Bela Vingança ganhou o prêmio de melhor roteiro original, batendo seus concorrentes Judas e o Messias Negro, Palm Springs, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago. Dessa forma, produção ganha chances reais no Oscar.

Por sua vez, a sequência de Borat 2 conquistou o prêmio de melhor roteiro adaptado, também ganhando força para o Oscar. Comédia surreal e grotesca derrotou A Voz Suprema do Blues, Relatos do Mundo, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco.

A premiação do Sindicato dos Roteiristas normalmente antecipa como vai ser a premiação dessas catetorias no Oscar, que este ano também terá cerimônia virtual, sem utilização de Zoom, mas também presencial, limitado a artistas indicados, apresentadores e seus convidados. Todos serão testados e haverá uma equipe de segurança covid-19 no local durante a noite de 25 de abril.