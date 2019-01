Sindicato de Atores entrega prêmios no domingo; confira indicados

O Screen Actors Guild Awards (SAG), prêmio concedido pelo sindicato que representa os mais de 100 mil atores em atividade nos Estados Unidos, chega este ano à 25.ª edição como um dos principais termômetros da corrida do Oscar.

A cerimônia de entrega dos prêmios do SAG, que ocorre hoje, 27, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT a partir de 23h no horário de Brasília, com apresentação de Carol Ribeiro e Hugo Gloss.

O evento vem sendo descrito em entrevistas à imprensa pela produtora Kathy Connell, que trabalha no SAG desde sua edição de estreia, em 1995, como a “festa dos atores”.

Em 2019, algumas das estrelas de Hollywood que brilharam no cinema e na televisão, e foram confirmadas para se revezar na apresentação do SAG Awards são Lady Gaga, Bradley Cooper e Alec Baldwin, que atuaram em Nasce Uma Estrela; Chadwick Boseman e Angela Basset, de Pantera Negra; Adam Driver e John David Washington, protagonistas de Infiltrado na Klan; Rami Malek, o Freddie Mercury da cinebiografia do Queen, Bohemian Rhapsody, Henry Golding, da comédia Podres de Ricos, além de Keri Russel, do seriado The Americans, e do comediante Tracy Morgan, do programa The Last O.G.

A premiação será dividida em 13 categorias, contemplando performances individuais para atores e atrizes, coletivas para o elenco ou dublês, além de reconhecer tanto filmes para o cinema quanto telefilmes e seriados televisivos.

Os atores que disputam a estatueta na categoria principal são Christian Bale (Dick Cheney, em Vice), Bradley Cooper (Jackson Maine, em Nasce Uma Estrela), Rami Malek (Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Tony Lip, em Green Book – O Guia), e John David Washington (Ron Stallworth, em Infiltrado na Klan).

Já as atrizes que estão no páreo na categoria principal são Emily Blunt (Mary Poppins, em O Retorno de Mary Poppins), Glenn Close (Joan Castleman, em A Esposa), Olivia Colman (Rainha Anne, em A Favorita), Lady Gaga (Ally, em Nasce Uma Estrela), e Melissa McCarthy (Lee Israel, em Can You Ever Forgive Me?).

Os filmes que tiveram seus elencos indicados na categoria coletiva são Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper; Pantera Negra, de Ryan Coogler; Infiltrado na Klan, de Spike Lee; Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer; e Podres de Ricos, de Jon M. Chu. Já as séries dramáticas e de comédia, que disputam em duas categorias separadas de elencos, são The Americans, Better Call Saul, The Handmaid’s Tale, Ozark e This Is Us em drama; e Atlanta, Barry, GLOW, The Kominsky Method e The Marvelous Mrs. Maisel, em comédia.

Em 2018, os vencedores do SAG, Frances McDormand (melhor atriz), Gary Oldman (melhor ator), Sam Rockwell (melhor ator coadjuvante) e Allison Janney (melhor atriz coadjuvante, também foram premiados com a estatueta do Oscar nas respectivas categorias.

Confira todos os indicados:

Melhor Ator

Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela)

Christian Bale (Vice)

John David Washington (Infiltrado na Klan)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book: O Guia)

Melhor atriz

Emily Blunt (O Retorno de Mary Poppins)

Glenn Close (A Esposa)

Lady Gaga (Nasce Uma Estrela)

Melissa McCarthy (Poderia Me Perdoar?)

Olivia Colman (A Favorita)

Melhor ator coadjuvante

Adam Driver (Infiltrado na Klan)

Mahershala Ali (Green Book: O Guia)

Richard E. Grant (Poderia Me Perdoar?)

Sam Elliott (Nasce Uma Estrela)

Timothée Chalamet (Querido Menino)

Melhor atriz coadjuvante

Amy Adams (Vice)

Emily Blunt (Um Lugar Silencioso)

Emma Stone (A Favorita)

Margot Robbie (Duas Rainhas)

Rachel Weisz (A Favorita)

Melhor elenco

Bohemian Rhapsody

Infiltrado na Klan

Nasce Uma Estrela

Pantera Negra

Podres de Ricos

Melhor elenco em série dramática

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

This is Us

Ozark

Melhor elenco em série de comédia

Atlanta

Barry

Glow

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor atriz em série dramática

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Robin Wright (House of Cards)

Sandra Oh (Killing Eve)

Melhor ator em série dramática

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Jason Bateman (Ozark)

John Krasinski (Jack Ryan)

Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale)

Sterling K. Brown (This is Us)

Melhor atriz em série de comédia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Alison Brie (GLOW)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Melhor ator em série de comédia

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Henry Winkler (Barry)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Melhor atriz em telefilme ou minissérie

Amy Adams (Sharp Objects)

Emma Stone (Maniac)

Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

Patricia Clarkson (Sharp Objects)

Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Melhor ator em telefilme ou minissérie

Anthony Hopkins (King Lear)

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

Bill Pullman (The Sinner)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Hugh Grant (A Very English Scandal)