'Simonal' é grande vencedor do 23º Festival de Cinema Brasileiro de Miami

Simonal, filme que conta com direção de Leonardo Domingues, foi o grande vencedor do 23º Festival de Cinema Brasileiro de Miami, premiação que se encerrou neste sábado, 21. Ao todo, o longa conquistou quatro prêmios, dentre os quais se destacam o de Melhor Ator para Fabrício Boliveira, responsável por interpretar Simonal, e o de Melhor Filme.

O longa também ganhou nas categorias de melhor Direção de Fotografia, com o trabalho de Pablo Baião e de Melhor Filme Eleito por Júri Popular. Ao todo, eram jurados nesta última categoria: Adriana Sabino, fundadora e presidente do Centro Cultural Brasil-USA; Ana François, professora de cinema da University of Miami; Maria Sanchez, head da Amazon Prime para a América Latina; Monica Sufar, produtora e consultora de cinema; e Yago Mariño, diretor da VICE Media.

Em seu discurso de agradecimento, Boliveira dedicou o prêmio a Agatha Vitória Sales Félix, jovem de oito anos que foi vítima de bala perdida na noite da última sexta-feira, 20, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. “Agatha, vamos contar sua história”, disse o ator.

Além de Fabrício Boliveira como Simonal, o filme também conta com as atuações de Isís Valverde, Leandro Hassum, Marina Lima e Caco Ciocler. Sob a direção de Leonardo Domingues, o filme conta a controversa história do cantor em meio à ditadura militar.

Confira o trailer abaixo: