'Sicário' e 'Tio Drew' alcançam mais que o esperado, mas 'Jurassic World' lidera bilheteria

Apesar dos lançamentos Sicário: Dia do Soldado e Tio Drew começarem melhor do que o esperado, Jurassic World: Reino Ameaçado ainda reina no primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas.

Reino Ameaçado arrecadou 60 milhões de dólares em 4.485 cinemas em sua segunda semana, elevando o seu faturamento nas bilheterias dos Estados Unidos para 264,8 milhões de dólares. Mesmo com uma queda de 59%, os tentáculos dos dinossauros não têm nada a temer. Até o momento, o filme protagonizado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard embolsou 932 milhões de dólares em todo o mundo e está a caminho de cruzar 1 bilhão de dólares. No exterior, o ‘blockbuster’ da Universal e da Amblin Entertainment arrecadou 56,1 milhões de dólares neste fim de semana.

Sicário: Dia do Soldado rendeu 17,8 milhões de dólares em 3.055 salas de exibição, enquanto o recém-chegado Tio Drew faturou 15,1 milhões de dólares em 2.742 cinemas. Enquanto isso, em sua terceira semana, Incríveis 2 ficou na segunda posição, com 44,6 milhões de dólares, de 4.410 locais. Isso eleva a receita doméstica da Disney-Pixar para 438,8 milhões de dólares em três semanas.

+ 'Jurassic World: Reino Ameaçado' tem novo trailer divulgado

Oito Mulheres e Um Segredo continua na lista dos cinco primeiros, faturando outros 8 milhões de dólares de 2.345 cinemas neste final de semana. Em quatro semanas, o filme da Warner Bros. acumulou 114 milhões de dólares nas bilheterias do país.

+ J.A. Bayona dá toque de terror ao novo 'Jurassic World'

No início da semana, Sicário: Dia do Soldado e Tio Drew esperavam lançamentos entre 10 milhões e 13 milhões de dólares. A continuação de “Sicário” de 2015 marcou uma estreia melhor do que o seu antecessor, que abriu com 12 milhões de dólares. O filme original - que recebeu aclamação da crítica (e três indicações de Oscar) - arrecadou 84 milhões de dólares globalmente durante sua temporada nos cinemas.