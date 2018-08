Sharon Stone ganha prêmio por atuação na TV Sharon Stone e William Shatner estão entre os vencedores do Emmy de criação artística, premiação que aconteceu ontem, uma semana antes da cerimônia que premia os melhores programas de televisão da temporada 2003-2004. Os prêmios reconhecem realizações técnicas e em outras categorias. Sharon e Shatner foram premiados por suas participações especiais na série da ABC The Practice. Para atriz e ator convidados em uma série de comédia, os vencedores foram Laura Linney, em Frasier, da NBC, e John Turturro, em Monk, do USA. Entre as redes de televisão, a HBO recebeu 16 prêmios, seguida pela Fox e PBS, com sete cada, e pela ABC e a NBC, com cinco cada. O drama Carnivale, da HBO, foi a série mais premiada, com cinco troféus. Os Emmys para melhor série de drama e de comédia e melhor filme, entre outras categorias, serão entregues no próximo domingo.