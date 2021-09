'Shang-Chi' lidera as bilheterias dos EUA pela 2ª semana seguida

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com o primeiro super-herói asiático da Marvel, liderou as bilheterias nos Estados Unidos e Canadá pela segunda semana consecutiva, arrecadando US$ 35,8 milhões, segundo dados provisórios divulgados neste domingo (12).

O filme, ambientado em uma China imaginária que mistura criaturas gigantes, misticismo e kung fu, acumula um total de 145,6 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos, segundo o site especializado Exhibitor Relations.

É a primeira produção dos estúdios da Marvel a ter um diretor asiático - Destin Daniel Cretton - e um elenco também dominado por estrelas do continente, liderado pelo chinês-canadense Simu Liu.

A comédia de ação Free Guy: Assumindo o Controle, protagonizada por Ryan Reynolds, ficou em segundo lugar, com bilheteria de 5,8 milhões de dólares no fim de semana.

O terceiro lugar foi para uma das estreias desta semana, o filme de terror Maligno, que arrecadou 5,6 milhões.

Em quarto lugar ficou A Lenda de Candyman, da Universal, um remake do famoso filme de terror de 1992. Ele arrecadou 4,8 milhões neste fim de semana e acumula 48 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos e Canadá.

Jungle Cruise, um filme de aventura inspirado em uma atração dos parques da Disney, ficou em quinto lugar, com US$ 2,4 milhões.

Os próximos do ranking são:

Patrulha Canina: O Filme (2,2 milhões)

O Homem nas Trevas 2 (1,2 milhões)

The Card Counter (1,1 milhões)

Show Me the Father (700 mil)

Respect: A História de Aretha Franklin (650 mil)