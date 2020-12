Sexismo prevalece em Hollywood apesar do movimento #MeToo, revela pesquisa

LOS ANGELES — Três anos depois de o movimento #MeToo agitar Hollywood, fazendo com que dezenas de homens poderosos perdessem seus empregos, dois terços das mulheres que participaram de uma pesquisa do setor de entretenimento divulgada na terça-feira, 15, relataram incidentes contínuos de assédio sexual.

A pesquisa da Comissão de Hollywood também perguntou sobre racismo, e revelou que menos da metade dos que participaram acredita que Hollywood valoriza origens e pontos de vista diversos.

A pesquisa online, lançada em novembro de 2019, foi considerada a maior de todos os tempos no setor, abrangendo trabalhadores de televisão e cinema, comerciais, teatro, música, transmissão de notícias, agências de talentos, relações públicas e ambientes corporativos.

Quase 10 mil pessoas responderam às questões. Cerca de 67% das mulheres relataram ter passado por assédio de gênero durante os 12 meses anteriores, com 42% das mulheres relatando interesse sexual inadequado.

Uma pessoa que participou anonimamente disse à comissão que quando trabalhava como assistente, o executivo-chefe da empresa "me deu tarefas para flertar com outras pessoas poderosas do setor para tentar conseguir mais reuniões com meus chefes".

A comissão, presidida pela professora de direito Anita Hill, afirmou que Hollywood fez progressos no tratamento de "questões culturais e climáticas significativas de assédio e discriminação", mas é preciso fazer mais.

As recomendações da comissão incluem limitar a confidencialidade e os acordos de não divulgação, proibir o bullying, aumentar a orientação e realizar treinamento de observação que ajude os funcionários a neutralizar incidentes racistas ou sexistas.