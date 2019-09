Sete filmes com Fernanda Montenegro

Em seus quase noventa anos de idade - destes, ao menos setenta dedicados inteiramente a sua carreira como atriz -, Fernanda Montenegro já experimentou diferentes personagens dentro das mais variadas histórias. Conhecida atualmente como uma das atrizes brasileiras mais importantes do seu tempo, Fernanda já foi indicada ao Oscar em 1999 e também ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro com o Central do Brasil no mesmo ano.

Como homenagem, fizemos uma lista com alguns de seus filmes mais emblemáticos. Confira as sinopses e os trechos logo abaixo:

A Falecida (1965), Dir. Leon Hirszman

Em A Falecida, Fernanda Montenegro tem seu primeiro papel de destaque no cinema como Zulmira, uma jovem mulher obcecada com a própria morte e que deseja ter um enterro de primeira classe - ela, inclusive, até chega a comprar um caixão de luxo de antemão.