Séries de TV que tiveram a cidade de São Paulo como cenário

No último domingo, 1º, a Avenida Paulista foi tomada por atores e equipe de gravação da série Conquest, produzido por Keanu Reeves. Antes disso, outros pontos da cidade já haviam sido explorados como locação nas filmagens: Praça do Patriarca, a própria Avenida Paulista, Vale do Anhangabaú, Memorial da América Latina e Praça Pedro Lessa.

Ainda deve demorar para vermos essas cenas gravadas por aqui nas telas, mas é possível rever outras séries que já escolherem São Paulo como cenário. Confira:

Black Mirror

Uma série de antologias que explora um mundo distorcido e de alta tecnologia, onde as maiores inovações da humanidade e os instintos mais sombrios colidem. Em Striking Vipers, 19 locações foram solicitadas pela equipe, entre avenidas, viadutos, edifícios e espaços privados; foram mais de 150 profissionais envolvidos.

Sense 8 - 2ª temporada

Um grupo de pessoas ao redor do mundo está subitamente ligado mentalmente, e deve encontrar uma maneira de sobreviver sendo caçado por aqueles que os vêem como uma ameaça à ordem mundial. A segunda temporada de Sense8, com cenas gravadas durante a Parada do Orgulho LGBT em São Paulo.

3%

Um thriller ambientado em um mundo fortemente dividido entre progresso e devastação, onde as pessoas têm a chance de chegar ao "lado melhor", mas apenas 3% dos candidatos são bem-sucedidos. O Instituto Inhotim em Brumadinho foi escolhido para ambientar o Maralto. Mas São Paulo também foi protagonista nos cenários: uma fábrica desativada no Brás foi o local escolhido para a ambientação do Continente. Além disso, a série teve cenas gravadas na Arena Corinthians e também nas periferias da cidade, como nos bairros Heliópolis, Vila Madalena, Parque da Juventude e Ocupação Cine Marrocos.

Sintonia

Três adolescentes que vivem na mesma favela de São Paulo perseguem seus sonhos enquanto mantêm sua amizade, em meio a um mundo de música, drogas e religião.

Pico da Neblina

Biriba é um traficante de drogas que deixa seu passado criminoso para trás e usa seu conhecimento para vender o produto legalmente, juntamente com a ajuda de seu parceiro de investimento inexperiente, Vini. Ele deve lidar com os inúmeros desafios no mundo dos negócios e com o peso de seu passado como traficante de drogas.

O Mecanismo

Série de ficção dramática, pouco inspirada por uma investigação de corrupção nas empresas petrolíferas e construtoras privadas e estaduais do Brasil. Os locais de filmagem incluíram as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília.

O Negócio

Karin, Magali e Luna são três garotas de programa, que decidem aplicar algum conhecimento de marketing na profissão mais antiga do mundo.

Samantha!

Uma estrela infantil nos anos 80, Samantha se agarra às franjas de celebridades com esquemas hilariantes para se lançar de volta ao estrelato.

Rua Augusta

Mika é uma stripper que tenta reconstruir sua vida depois de um passado conturbado e misterioso. Ela começou a trabalhar na movimentada Rua Augusta, em São Paulo, onde é dançarina na Love Nightclub e se diverte na boate Hell. Numa dessas noites, o destino da jovem cruza-se com o do filho de um poderoso empresário, que muda sua vida para sempre.