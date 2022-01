Séries da BBC chegam ao streaming do Cine Belas Artes

Mantendo sua proposta de exibir produções de qualidade e diversificada para seu público cinéfilo, este ano a plataforma de streaming Belas Artes à La Carte irá adicionar ao seu catálogo séries da TV inglesa BBC.

No dia 24, última segunda, chegou no catálogo a versão original de House of Cards, produzida em 1990, com 4 episódios. No dia 31, três séries chegam ao serviço: as comédias French and Saunders (1987-2005) e Fry and Laurie (1989-1995), e a policial Maigret (2016), inédita no Brasil.

Ainda em 2022, mas sem data definida, chega o clássico do humor inglês Absolutely Fabulous (1992-2012), também conhecido como Ab Fab, protagonizado por Jennifer Saunders e Joanna Lumley.

Outro destaque, nos próximos meses na plataforma, é a inédita The Boleyns: a Scandalous Family (2021), que traz em 3 episódios a história da ascensão e queda da família Bolena durante o reinado de Henrique VIII.

Combinando elementos do gênero policial e ficção-científica, Ashes to Ashes (2008-2010) traz uma investigação criminal envolvendo viagem no tempo. Partindo da série Life on Mars, esse spin-off tem como protagonista uma detetive do século XXI que viaja para a Inglaterra de 1981.

Entre as produções que serão disponibilizadas, ainda em 2022, também está a série Women in Love (2011), inspirada no romance polêmico de D. H. Lawrence, o roteiro é assinado pelo premiado roteirista e diretor James Ivory (Me chame pelo seu nome).

O À La Carte foi criado no final de 2019 e integra o Belas Artes Grupo, que inclui também a Pandora Filmes e o Cine Petra Belas Artes, um dos mais tradicionais e queridos cinemas de rua de São Paulo.