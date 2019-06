Sérgio Mallandro faz participação especial em 'MIB: Homens de Preto'; veja vídeo

O humorista Sérgio Mallandro fará participação especial no novo filme da franquia Homens de Preto, que estreia no dia 13 de junho. O papel de Mallandro, ainda não divulgado, faz parte de uma iniciativa internacional da Sony Pictures, que criou versões diferentes do filme para alguns países.

Além da participação no filme, Sérgio gravou dois vídeos dentro do universo MIB. O primeiro, intitulado O Terno, já está disponível. Confira:

Quarto filme da franquia, MIB: Homens de Preto - Internacional é conduzido por Chris Hemsworth e Tessa Thompson, que tentam descobrir um infiltrado na organização Men In Black. O longa contará com a participação de Will Smith, que atuou no primeiro filme da série, há mais de duas décadas.