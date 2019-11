Sequência de 'Homem-Formiga' vai ser filmada em 2021, diz Michael Douglas

Os fãs já podem ir se animando, pois o Homem-Formiga vai ganhar uma nova sequência! Quem confirmou a informação foi o ator Michael Douglas, durante entrevista ao site norte-americano Collider no último domingo, 3. Ele interpreta o cientista Hank Pym no universo da Marvel.

A informação veio dias após o The Hollywood Reporter confirmar ao público que o diretor dos dois últimos filmes do Homem-Formiga, Peyton Reed, já tinha fechado contrato para continuar no comando da história do minúsculo super-herói.

Para o público, a volta do diretor não foi exatamente uma surpresa, já que os dois longas dirigidos por Reed receberam boas críticas e juntos arrecadaram mais de um bilhão nas bilheterias mundiais.

E eles não voltam sozinhos. Paul Rudd, o complicado e controverso super-herói, também vai voltar para o papel do protagonista. Ainda não há muita certeza, mas a expectativa é que Evangeline Lilly, que encantou a todos como a Vespa, volte para o novo longa junto com Luis, personagem de Michael Peña.

“O mundo Marvel tem sido incrível, eu o amo. Estou tendo um tempo incrível", disse Douglas durante entrevista ao Collider. No entanto, para o 'desânimo' dos fãs, ele também confirmou que o novo longa vai começar a ser filmado apenas em janeiro de 2021, com um provável lançamento marcado para 2022.

A demora se deve ao fato de que o próximo título do Homem-Formiga vai pertencer a Fase 4 do Universo Marvel, que já está com a agenda cheia pelos próximos três anos, devido aos lançamentos de Viúva Negra, Os Eternos, Shang-Chi, Doutor Estranho 2, Thor: Love and Thunder e Pantera Negra 2, que chega aos cinemas em maio de 2022 e 'encerra' o ciclo de estreias da gigante dos quadrinhos.

Dessa forma, o filme do super-herói se junta a uma longa lista de próximas sequências que já foram anunciadas, mas que ainda não possuem data de lançamento certa, como Guardiões da Galáxia, Homem Aranha, Quarteto Fantástico e Capitã Marvel.