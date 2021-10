Sequência de 'Duna' é confirmada e ganha data de lançamento

A sequência de Duna, de Denis Villeneuve, foi confirmada nesta terça-feira, 26, pelos estúdios Legendary e Warner Bros., responsáveis pela produção dos filmes.

Duna é uma adaptação do livro clássico de Frank Herbert de mesmo nome, publicado em 1965, mas sua história narra apenas a primeira metade do primeiro livro da saga.

A continuação, prometida para estrear em 20 de outubro de 2023, deve concluir o primeiro livro da série. Ainda não há informações sobre possíveis sequências que adaptem outros livros do universo Duna. Além dos seis escritos por Frank Herbert, há vários outros que expandem a trama feitos por seu filho, Brian Herbert.

Duna arrecadou R$ 5 milhões em sua estreia nos cinemas brasileiros e já ultrapassou 223 milhões de dólares no mercado global.

This is only the beginning...

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021