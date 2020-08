Sequência de 'Dirty Dancing' terá Jennifer Gray, que protagonizou o clássico de 1987

Jennifer Gray, atriz que atuou ao lado de Patrick Swayze no drama romântico Dirty Dancing - Ritmo Quente, aparecerá na sequência do clássico de 1987, segundo anúncio do estúdio responsável pelo filme.

Gray também atuará como produtora executiva do filme, que será dirigido pelo diretor de Meu Namorado é um Zumbi, Jonathan Levine, disse Jon Feltheimer, executivo-chefe da Lionsgate.

Leia Também Steven Soderbergh e Amy Seimetz fizeram os filmes mais importantes sobre pandemias

“Será exatamente o tipo de filme nostálgico romântico que os fãs da franquia estavam esperando”, afirmou Feltheimer em uma ligação com analistas do setor.

A empresa não forneceu detalhes sobre o enredo do filme ou quando seria lançado.

No filme original, Gray interpretou Frances “Baby” Houseman, uma adolescente que fica apaixonada por um instrutor de dança (Swayze) enquanto estava de férias em um resort de Nova York na década de 1960.

Swayze morreu de câncer em 2009 aos 57 anos.

Dirty Dancing foi um sucesso de bilheteria e contou com o hit (I’ve Had) The Time of My Life, que ganhou um Oscar de melhor canção original.