Semana tem terror, fantasia e Pedro Almodóvar

James Wan foi ali fazer Aquaman, mas já voltou aos filmes de terror com Maligno, sobre uma jovem que tem visões de assassinatos, que estreia nos cinemas.

Também na tela grande, outro destaque é A Última Floresta, feito por Luiz Bolognesi com Davi Kopenawa, líder do povo yanomami, que retrata a vida na comunidade Watoriki e sua visão de mundo.

No streaming, a MUBI foca na obra de Pedro Almodóvar, estreando um longa do diretor por semana – ao todo, serão 12.

O festival Cinefantasy traz 119 produções do cinema fantástico, oriundas de 34 países diferentes.

E O Esquadrão Suicida, de James Gunn, que acabou de sair dos cinemas, estreia na HBO Max, sem custo adicional para assinantes.

Maligno

Dir. James Wan. O diretor de Invocação do Mal e Aquaman retorna ao terror com a história de Madison (Annabelle Wallis), que descobre que suas visões de assassinatos são reais.

Patrulha Canina: O Filme

Dir. Cal Brunker. O desenho migra da televisão para o cinema nesta animação em que Ryder e os cachorros são chamados para impedir um prefeito de transformar uma cidade em caos.

A Última Floresta

Dir. Luiz Bolognesi. Com roteiro co-escrito pelo xamã e líder yanomami Davi Kopenawa, o documentário mergulha na comunidade Watoriki, onde foi filmado, capturando suas visões de mundo e modo de vida. Vencedor do prêmio de público como melhor documentário da mostra Panorama do Festival de Berlim.

Um Casal Inseparável

Dir. Sergio Goldenberg. Nesta comédia romântica, a professora de vôlei Manuela (Nathalia Dill), independente e briguenta, vai contra suas expectativas ao se apaixonar pelo pediatra Léo (Marcos Veras). Mas um desencontro acaba provocando a separação.

O Bom Doutor

Dir: Tristán Séguela. O Dr. Serge (Michel Blanc) é o único médico de plantão em uma véspera de Natal. Com dores nas costas, ele tem uma ideia aparentemente brilhante: contratar o entregador de comida Malek (Hakim Jemili) para fazer visitas em seu lugar.

Cidadãos do Mundo

Dir. Gianni Di Gregorio. Dois aposentados se juntam a um boêmio vendedor de antiguidade para planejar a mudança para outro país.

De Volta para Casa

Dir. Wayne Wang. Enquanto cuida da mãe doente, um escritor aprende com ela as receitas da família.

Suk Suk – Um Amor em Segredo

Dir. Ray Yeung. Dois homens idosos se libertam de anos de pressão social e familiar em uma sociedade conservadora para viver seu amor.

Danças Negras

Dir. João Nascimento e Firmino Pitanga. O documentário investiga a importância das artes oriundas das diásporas africanas no processo de emancipação e descolonização no Brasil.

Por Que Você Não Chora?

Dir. Cibele Amaral. O filme com Bárbara Paz e Carolina Monte Rosa aborda saúde mental ao falar da relação entre uma jovem psicóloga e Bárbara, diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline.

STREAMING

12º Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico

Até o dia 19, o evento apresenta 119 filmes de 34 países, incluindo a estreia mundial de As Almas que Dançam no Escuro, de Marcos DeBrito. Na Innsaei.TV.

Obsessões Magníficas: Os Filmes de Pedro Almodóvar

Toda semana, a plataforma estreia um filme do diretor espanhol, começando por Maus Hábitos, de 1983, já disponível. Em seguida, vêm Que Fiz Eu Para Merecer Isto?, A Lei do Desejo, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Tudo sobre Minha Mãe, De Salto Alto, A Flor do Meu Segredo, Carne Trêmula, Fale com Ela, Má Educação, Volver e Ata-Me!. Na MUBI.

O Esquadrão Suicida

Dir. James Gunn. A missão de Arlequina (Margot Robbie) e um grupo de presidiários é na ilha de Corto Maltese. Com Idris Elba, John Cena e Viola Davis. Na HBO Max.

O Mauritano

Dir. Kevin Macdonald. O filme é baseado na história de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), que ficou preso em Guantánamo por 14 anos, sem acusação formal ou julgamento, depois de ser apontado como um dos envolvidos no 11 de Setembro. Jodie Foster, que ganhou o Globo de Ouro de coadjuvante, faz a advogada que investiga o caso. A partir de sábado (11), no Telecine.

Mostra Cinema Italiano

O serviço estreia quatro longas que tratam de família: Almoço em Agosto, de Gianni Di Gregorio, Capital Humano, de Paolo Virzì, Incompreendida, de Asia Argento, e Minha Filha, de Laura Bispuri.

Os Pássaros de Massachusetts

Dir. Bruno de Oliveira. Em sua estreia na direção, o diretor fala dos encontros entre três jovens em três dias de inverno pelas ruas de Porto Alegre. No Amazon Prime Video.

Quem Matou Lady Winsley?

Dir. Hiner Saleem. Nesta comédia turca, um inspetor chega de Istambul para investigar o assassinato de uma escritora americana em uma pequena ilha. No Belas Artes à La Carte.

A Cisterna

Dir. Cristiano Vieira. Jornalista de sucesso, Lorena Ribeiro (Fernanda Vasconcellos) é sequestrada e presa em uma cisterna. Para aluguel, no iTunes, Now, Google Play, Vivo e Oi.