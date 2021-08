Semana tem sequências no cinema e filmes de ação no streaming

As sequências continuam chegando aos cinemas. Nesta semana, é a vez da animação O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família e do suspense O Homem nas Trevas 2.

Mas também há longas de Pablo Larraín e Costa-Gavras estreando, o primeiro sobre um relacionamento que desmorona, o segundo, sobre a crise econômica grega.

O streaming também tem filmes cheios de ação como Infinito, com Mark Wahlberg, Beckett, com John David Washington, e Synchronic, com Anthony Mackie e Jamie Dornan.

Mas também obras de cineastas imperdíveis, como Claire Denis, que tem quatro filmes lançados na Reserva Imovision, e Sally Potter, com o feminista À Procura do Ouro, na Supo Mungam Plus.

PRÉ- ESTREIA

Nunca Mais Nevará

Dir. Malgorzata Szumowska e Michal Englert. Um massagista que fala russo torna-se um guru para seus clientes ricos. O filme competiu no Festival de Veneza do ano passado. No sábado, às 20h40, no Reserva Cultural.

ESTREIAS

O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família

Dir. Tom McGrath. Os irmãos Templeton cresceram e se afastaram, mas um novo poderoso chefinho – ou melhor, poderosa chefinha, filha de Tim e Carol – vai aproximar a família novamente.

Dois + Dois

Dir. Marcelo Barreto Saback. Nesta comédia, Diogo e Emília estão juntos há 16 anos. Os dois ficam sabendo que seus amigos Ricardo e Bettina têm um casamento aberto e fazem troca de casais.

O Homem nas Trevas 2

Dir. Rodo Sayagues. Sequência do filme de 2016 sobre uma invasão que resultou em morte na casa de um homem com deficiência visual.

O Labirinto

Dir. Donato Carrisi. O diretor adapta seu próprio livro, sobre Bruno Genko (Toni Servillo), um detetive particular que tinha dois meses de vida, já expirados. Nessa sobrevida, ele investiga o desaparecimento de uma jovem que acordou dias depois sem memória em um hospital, com a ajuda de um psiquiatra (Dustin Hoffman).

Ema

Dir. Pablo Larraín. Depois de uma adoção de uma criança que não sai como esperavam, a dançarina Ema (Mariana Di Girolamo) e o coreógrafo Gastón (Gael García Bernal) têm problemas no relacionamento. O filme participou da competição do Festival de Veneza de 2020.

Jogo do Poder

Dir. Costa-Gavras. Baseado no livro do ex-ministro Yanis Varoufakis, o filme expõe as razões que levaram a Grécia a uma crise econômica profunda.

Cavalo

Dir. Rafhael Barbosa e Werner Salles. Este misto de documentário e ficção fala de artistas e suas ancestralidades.

Luana Muniz – Filha da Lua

Dir. Rian Córdova e Leonardo Menezes. Documentário sobre a travesti Luana Muniz, conhecida como Rainha da Lapa, que abrigava e auxiliava outras travestis no Rio de Janeiro.

Shadow

Dir. Zhang Yimou. Uma fábula envolvendo intrigas palacianas, conflitos do passado e sósias na era dos Três Reinos da China (220-280 DC).

O Empregado e o Patrão

Dir. Manuel Nieto Zas. No filme exibido na Quinzena dos Realizadores em Cannes, em julho, um homem com uma filha recém-nascida aceita trabalhar na fazenda de um homem de vida confortável, a não ser pela saúde de seu bebê.

STREAMING

Synchronic

Dir. Justin Benson e Aaron Moorhead. Dois paramédicos de Nova Orleans (Anthony Mackie e Jamie Dornan) presenciam várias mortes sem explicação e descobrem uma nova droga que altera a realidade e causa efeitos sobrenaturais. No Telecine.

Infinito

Dir. Antoine Fuqua. Mark Wahlberg é um homem que inexplicavelmente sabe fazer coisas que nunca aprendeu e tem memórias de lugares onde nunca esteve. Ele é contatado pelos Infinitos, um grupo secreto que revela que essas visões são, na verdade, lembranças de suas vidas passadas. No Paramount+.

Beckett

Dir. Ferdinando Cito Filomarino. Depois de um acidente, um turista americano (John David Washington) se vê envolvido numa conspiração, é perseguido e precisa chegar à embaixada para limpar seu nome. Com Vicky Krieps e Alicia Vikander. Na Netflix.

Festival Claire Denis

Quatro filmes de uma das maiores cineastas em atividade entram na plataforma: Chocolate (1988), seu longa de estreia, Nenette e Boni (1996), O Intruso (2004) e Bastardos (2013), que se juntam a Desejo e Obsessão, Minha Terra África e Deixe e Luz do Sol Entrar, anteriormente disponíveis no serviço. Na Reserva Imovision.

À Procura do Ouro

Dir. Sally Potter. Este longa de 1983, um dos marcos do cinema feminista estrelado por Colette Laffont e Julie Christie que investiga a relação entre as mulheres e o poder na sociedade. Na Supo Mungam Plus.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Dir. Hideaki Anno. Quarto filme da série de anime, com Misato e seu grupo finalmente chegando a Paris. No Amazon Prime Video.

O Chicote e o Corpo e O Pássaro das Plumas de Cristal

Dir. Mario Bava e Dario Argento, respectivamente. O primeiro é um filme de 1963 do Maestro do Macabro, enquanto o segundo é o longa de estreia de Argento, com fotografia de Vittorio Storaro. No Belas Artes à La Carte.