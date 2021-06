Semana tem mais Velozes&Furiosos, filmes brasileiros e a reabertura do Belas Artes

Já são nove os filmes da saga Velozes &Furiosos, mas o público não dá sinais de cansaço – o longa anterior fez a maior bilheteria do ano no Brasil. Com Justin Lin de volta à direção, revela que Dom (Vin Diesel) tem um irmão, Jakob (John Cena) – e eles não se dão.

Ainda nos cinemas, estreiam os brasileiros Noites de Alface, com Marieta Severo, e 4x100 – Correndo por um Sonho, além da pré-estreia de Anna, de Heitor Dhalia. O Petra Belas Artes reabre com uma programação especial.

No streaming, também não faltam novidades, com o Telecine abrindo o sinal, e a Reserva Imovision disponibilizando sete longas de Hirokazu Koreeda.

Pré-estreia

Anna

Dir. Heitor Dhalia. Dez anos atrás, Arthur (Boy Olmi) tentou montar Hamlet, de William Shakespeare, mas, por conta de conflitos surgidos nos ensaios com sua atriz principal, teve de desistir. Agora, ele tenta novamente, com Anna (Bela Leindecker) no papel de Ofélia.

Estreias

Velozes & Furiosos 9

Dir. Justin Lin. Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) tentam viver na calmaria junto com seu filho, mas são chamados de volta à ação quando Jakob (John Cena), irmão mais novo dele, aparece jurando vingança, sob comando de Cipher (Charlize Theron).

Noites de Alface

Dir. Zeca Ferreira. Numa pacata cidade do interior, o carteiro some repentinamente, atiçando a imaginação do reservado Otto (Everaldo Pontes), que mora com sua mulher Ada (Marieta Severo).

4x100 – Correndo por um Sonho

Dir. Tomás Portella. Ao lado de Rita (Roberta Alonso), Bia (Priscila Steinman) e Cíntia Rosa (Jaciara), Maria Lúcia (Fernanda de Freitas) e Adriana (Thalita Carauta) fracassaram numa competição. Anos mais tarde, elas têm de superar suas desavenças para a Olimpíada de 2021 em Tóquio.

Os Melhores Anos de uma Vida

Dir. Claude Lelouch. O longa reencontra os personagens Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) e Anne Gauthier (Anouk Aimée), cinquenta anos após Um Homem, Uma Mulher (1966), vencedor do Oscar de filme em língua estrangeira e de roteiro, e que teve uma continuação em 1986 (Um Homem, Uma Mulher – 20 Anos Depois).

Reabertura do Petra Belas Artes

O cinema preparou uma programação especial, que contém pré-estreias como Caros Camaradas, de Andrey Konchalovsky, e O Charlatão, de Agnieszka Holland, a reestreia de Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, uma seleção de musicais como Ritmo Louco, Cinderela em Paris, Um Dia em Nova York e Sinfonia em Paris, e uma mostra da Warner com produções como Sonhos, de Akira Kurosawa, e Uma Rua Chamada Pecado, de Elia Kazan.

Streaming

Sinal aberto

Até 4 de julho, os seis canais do Telecine e a plataforma de streaming estão abertos para os assinantes das operadoras Claro, SKY, Vivo, Oi, Life, TVN, Ver TV e WSP e os serviços de streaming OTT DIRECTV GO e Claro Box. Entre os destaques do fim de semana estão Na Mira do Perigo, com Liam Neeson.

Hirokazu Koreeda

O maior cineasta japonês dos dias de hoje tem sete de seus 14 longas de ficção, que abordam temas como família, crise, solidão, incluídos no catálogo da plataforma: Boneca Inflável (2009), O Que Eu Mais Desejo (2011), Pais &Filhos (2013), Nossa Irmã Mais Nova (2015), Depois Da Tempestade (2016), O Terceiro Assassinato (2017) e Assunto De Família (2018). Na Reserva Imovision.

Barco para a Liberdade

Dir. Rodd Rathjen. No filme exibido no Festival de Berlim de 2019, um adolescente parte de uma região rural do Camboja para o exterior. Ele acaba num navio pesqueiro, onde sofre abusos e péssimas condições de trabalho. No Belas Artes à La Carte.

Algo Acontece

Dir. Anne Alix. Inédito no Brasil, o longa francês traz o encontro improvável da deslocada Irma (Bojena Horackova) com Dolores (Lola Dueñas), que escreve um guia de viagem voltado para a comunidade LGBTQIA+. As duas partem numa aventura pela Provença. Na Supo Mungam Plus.

Mary J. Blige’s My Life

Dir. Vanessa Roth. A artista revisita seu grande sucesso, My Life, lançado há 25 anos, comenta como sua vida serviu de inspiração para o disco e discute como tudo mudou desde então, além de fazer uma apresentação ao vivo do álbum. No Amazon Prime Video.

Wolfgang: O Chef Celebridade

Dir. David Gelb. Documentário do diretor de Jiro Dreams of Sushi sobre o chef Wolfgang Puck, que saiu da Áustria para os Estados Unidos, revolucionando a cozinha americana. No Disney+.

A Vida Solitária de Antonio Ligabue

Dir. Giorgio Diritti. Elio Germano ganhou o Urso de Prata de ator em 2020 por sua interpretação do pintor suíço com problemas de saúde mental que viveu na pobreza, mas insistiu em fazer sua arte. No Cinema Virtual.

Ponto Zero

Dir. José Pedro Goulart. Participante do Festival de Locarno, o longa-metragem do diretor de O Dia que Dorival Encarou a Guarda, feito em parceria com Jorge Furtado, fala do adolescente Ênio (Sandro Aliprandini), que passa por uma transformação ao escapar do ambiente claustrofóbico da família. No Now, Vivo Play, Looke e Amazon Prime Video.

Traídos pela Guerra

Dir. Eirik Svensson. Baseado na história real da família Braude, mostra a invasão da Noruega pelos alemães em 1942 e a deportação de centenas de judeus para Auschwitz. No Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Google Play e YouTube Filmes.